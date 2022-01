Corona in LDS: Zahlen und Nachrichten vom 19.01.2022

Dahme-Spreewald

Das Landesamt für Gesundheit meldete am Mittwoch 289 neue Corona-Infektionen für den Landkreis Dahme-Spreewald. Die Inzidenz stieg mit 720,1 auf einen neuen Höchstwert.

Bei der wöchentlichen Inzidenz im Landkreis Dahme-Spreewald weist die Gruppe der Kinder zwischen 5 und 14 Jahren die höchste Inzidenz mit einem Wert von 2089 auf. Die wöchentlichen Fallzahlen liegen hier aktuell bei 322 Neuinfektionen. In der Gruppe der über 80-Jährigen ist die Wochen-Inzidenz mit einem Wert von 74 derzeit am niedrigsten.

Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Omikron ist auch im LDS weiterhin auf dem Vormarsch: Insgesamt sind 216 Personen mit Wohnsitz im Landkreis bekannt, deren Infektion im Zusammenhang mit der neuen Omikron-Variante steht. Dies teilte eine Sprecherin des Kreises mit. Es wurden 21 Omikron-Fälle mittels Sequenzierung nachgewiesen. Es gibt 195 Verdachtsfälle (PCR).

Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald: Ausbrüche in elf Einrichtungen

Derzeit verzeichnet das Gesundheitsamt des Landkreises größere Ausbrüche in elf Einrichtungen: Betroffen sind sieben Schulen, drei Seniorenheime sowie eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. In zwei Schulen mussten nach Bekanntwerden mehrerer Omikron-Fälle bereits in der vergangenen Woche jeweils Klassen in Quarantäne geschickt werden.

