Dahme-Spreewald

Die große Omikron-Welle lässt in Dahme-Spreewald weiter auf sich warten. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit 164 neue bestätigte Fälle für den Landkreis. Das ist zwar nicht wenig – aber weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Inzidenz sank damit leicht, sie lag bei 513.

So wenig Corona-Patienten wie seit Monaten nicht

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden nicht bekannt, und auch für die Kliniken meldet der Landkreis einen weiteren Rückgang an Corona-Patienten.

Am Donnerstag wurden noch 16 coronapositive Patienten in einem Krankenhaus in LDS behandelt. Das ist ein Tiefstand in der vierten Corona-Welle. Sieben von ihnen wurden intensivmedizinisch betreut, fünf beatmet.

Von Oliver Fischer