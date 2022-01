Dahme-Spreewald

Vor Dahme-Spreewald türmt sich die prophezeite Omikron-Wand auf, die Zahlen steigen in einem bislang nicht gekannten Ausmaß. Allein von Montag bis Freitag ist die Sieben-Tages-Inzidenz von ohnehin schon hohen 503 auf 1126 angestiegen und hat sich damit innerhalb von vier Tagen mehr als verdoppelt.

Die Tagesmeldungen haben inzwischen ein Rekordniveau erreicht. Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit 444 nachgewiesene Neuinfektionen für Dahme-Spreewald, am Donnerstag waren es sogar 581 Neuinfektionen. Zuvor waren noch nie mehr als 400 Neuinfektionen innerhalb eines Tages für den Landkreis gemeldet worden.

Im Gesundheitsamt des Landkreises bemüht man sich derweil darum, zumindest noch den Überblick über große Ausbruchsgeschehen zu behalten. Angesichts dieser Zahlen wird es allerdings von Tag zu Tag schwerer. In der Altersgruppe der 5 bis 14-Jährigen etwa hat sich die Inzidenz innerhalb der Woche verdreifacht und liegt aktuell bei über 3700. Das heißt: Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich vier von 100 Kindern im Landkreis mit Corona infiziert, angesichts der niedrigen Meldezahlen vom vergangenen Wochenende steht zu erwarten, dass die Quote weiter steigt.

Kita in Schulzendorf geschlossen

Bekannt sind derzeit größere Ausbrüche in zwölf Schulen und drei Kindergärten im Landkreis. Die Gemeinde Schulzendorf hat bereits eine kleine Kita schließen müssen, weil von sechs Erzieherinnen fünf nicht mehr einsatzfähig waren. Andere Gemeinden haben bereits die Öffnungszeiten ihrer Kitas eingeschränkt. Immerhin: Das Gesundheitsamt musste bislang aber noch keine Schließungen anordnen.

Wer einen positiven Test hat und nicht mit größeren Ausbrüchen in Verbindung steht, muss derzeit nicht auf einen Anruf vom Gesundheitsamt warten. Da das Amt völlig überlastet ist – Landrat Stephan Loge (SPD) spricht von einer „Höchstbeanspruchung, die wir so noch nie erlebt haben“ – gibt es kaum noch Kontaktnachverfolgung. Dahme-Spreewald ist mit dieser Entwicklung nicht allein. Der Nachbarlandkreis Teltow-Fläming ist sogar noch stärker betroffen – mit einer Inzidenz bei Kindern von mehr als 4400 ist TF sogar bundesweit Hotspot.

Folgen für Krankenhäuser noch unklar

Unklar ist derzeit aber noch, ob und wie sich diese Welle auf die Hospitalisierungszahlen auswirken wird. Aktuell sind die Krankenhauszahlen noch so niedrig wie selten in der Pandemie. Auf den Intensivstationen lagen zuletzt nur noch vier Patienten. Was die Omikron-Welle in dieser Hinsicht für Auswirkungen hat, ist unklar. Die Folgen für die Krankenhäuser sind in der Regel erst mit ein bis zwei Wochen Verzögerung sichtbar.

Von Oliver Fischer