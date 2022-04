Dahme-Spreewald

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Dahme-Spreewald sinkt weiter. Am Sonntag wurden im Landkreis offiziell keine Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet. Das kann allerdings auch daran liegen, dass übers Wochenende insgesamt weniger getestet und die Ergebnisse unterschiedlich an die Behörden weitergemeldet werden. Im Land Brandenburg wurde überdies zur, wie es heißt, Entlastung der Gesundheitsämter und der Kommunen die tagaktuelle Meldepflicht an Wochenenden und Feiertagen aufgehoben.

Noch vor einem Monat, am 3. März, wurden 1039 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet. Von diesem Freitag zum Samstag waren die Zahlen noch einmal drastisch gesunken: 187 Neuinfektionen meldete das Robert-Koch-Institut am Samstag für den Landkreis Dahme-Spreewald, 44 Fälle weniger als am Freitag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit aktuell bei 1.083,0. 48.362 Menschen in Dahme-Spreewald haben sich bislang mit dem Corona-Virus infiziert. Registriert wurden im Zusammenhang mit dem Virus 387 Todesfälle.

Wie berichtet, wurden die coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens am Sonntag in Brandenburg deutlich reduziert. Nur einige Basis-Schutzmaßnahmen bleiben bestehen. Einen Überblick über die aktuellen Regelungen finden Sie hier.

Von MAZonline