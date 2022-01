Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen in Dahme-Spreewald sind am fünften Tag in Folge gestiegen. Am Dienstag meldete das Landesamt für Umwelt 118 neue Fälle für den Landkreis. Damit liegt die Inzidenz nun erstmals seit einer Woche wieder über 400.

LDS: Fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Am Dienstag erreichte sie den Wert von 407. Zudem meldete das Landesamt fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit steigt die Zahl der Toten seit Pandemiebeginn im Landkreis auf 328.

In den Krankenhäusern geht die Zahl der coronapositiven Patienten derweil weiter zurück. Am Dienstag meldete der Landkreis noch 27 Patienten, die mit oder wegen einer Corona-Infektion in einer der Kliniken in Dahme-Spreewald behandelt werden.

Acht davon liegen auf Intensivstationen, sechs müssen beatmet werden. Allerdings bereitet man sich beim Landkreis darauf vor, dass die Zahlen in den nächsten Tagen und Wochen aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante wieder deutlich steigen.

Schüler in LDS deutlich weniger betroffen als vor Weihnachten

Erheblich gesunken ist zuletzt auch die Inzidenz in der Altersgruppe der Kinder von 5 bis 14 Jahre. Diese Altersgruppe war in der vierten Welle ab Oktober der stärkste Treiber der Zahlen mit Inzidenzen von teilweise deutlich über 2000.

Inzwischen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in dieser Altersgruppe nur noch bei rund 650. In der Altersgruppe von 15 bis 34 werden derzeit dagegen mehr Fälle verzeichnet.

Von Oliver Fischer