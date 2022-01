Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen in Dahme-Spreewald haben sich am Mittwoch noch einmal deutlich erhöht. Das Landesamt für Gesundheit meldete 186 neue bestätigte Infektionen. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 484. Damit hat sich die Zahl der gemeldeten Fälle inneralb einer Woche mehr als verdoppelt.

In der Kreisverwaltung führt man das allerdings noch nicht auf die erwartete Omikron-Welle zurück. Bislang seien erst sechs Omikron-Fälle im Landkreis nachgewiesen, heißt es aus dem Landratsamt – wobei der Nachweis kompliziert ist und mehrere Tage in Anspruch nimmt. Der starke Anstieg hänge eher damit zusammen, dass noch immer Fälle aus der Zeit der Feiertage nachgemeldet werden. Die damals zu niedrige Zahl wird dadurch korrigiert.

31 coronapositive Patienten im Krankenhaus

In den Krankenhäusern des Landkreises bleibt die Lage derweil stabil. 31 Patienten werden mit oder wegen einer Corona-Infektion behandelt. Neun liegen auf einer Intensivstation, sieben davon müssen beatmet werden. Corona-Tote wurden am Mittwoch nicht gemeldet. Zuletzt waren am Dienstag fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt geworden. Seit Anfang September sind damit 75 Menschen im Landkreis an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt waren es seit Beginn der Pandemie 328.

Von Oliver Fischer