Die Zahl der Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald ist über das Wochenende sprunghaft angestiegen. Ähnlich wie im Rest von Brandenburg schnellte die Sieben-Tages-Inzidenz von Freitag auf Montag um mehr als 100 in die Höhe. Am Montag wurde sie vom RKI mit 231,9 Infektionen auf 100.000 Einwohner und sieben Tage angegeben. Das ist der höchste Wert im Landkreis seit Ende Januar.

Allein Sonnabend und Sonntag wurden 165 Menschen im Landkreis positiv getestet, am Montag kamen noch einmal 65 Meldungen hinzu. Damit einher gehen auch höhere Belegungsraten im Krankenhaus. Derzeit liegen 22 Patienten, die coronapositiv getestet wurden, im Krankenhaus.

Fünf Patienten auf der Intensivstation

Allerdings weist man beim Landkreis darauf hin, dass nicht jeder dieser Krankenhauspatienten wegen seiner Infektion im Krankenhaus liegt. Wer ins Krankenhaus aufgenommen wird, müsse einen Coronatest absolvieren. Dabei werden auch Coronainfektionen bei Personen entdeckt, die eigentlich aus anderen Gründen eingeliefert wurden.

Mit schweren Verläufen werden derzeit fünf Personen auf einer Intensivstation betreut, vier davon müssen beatmet werden. Nach Angaben aus der Pressestelle des Landkreises sind nach wie vor zwei Drittel der Corona-Patienten, die im Krankenhaus landen, ungeimpft. Bei einem Drittel der Patienten handelt es sich um Impfdurchbrüche.

Förderschule zwei Tage lang geschlossen

Der Landkreis hat in den vergangenen Tagen auch die ersten größeren Schutzmaßnahmen veranlasst. Die Förderschule des Landkreises wurde in der vorigen Woche aus Quarantäne-Gründen für zwei Tage geschlossen. In einer Königs Wusterhausener Grundschule wurden drei komplette Klassenstufen in Quarantäne geschickt, weil mehrere Fälle aufgetreten sind und die Kinder eine gemeinsame Hortbetreuung hatten.

Ende der vorigen Woche war zudem festgelegt worden, dass ungeimpfte Mitarbeiter in Gesundheitsberufen sich wegen der hohen Inzidenzen fortan täglich Tests unterziehen müssen.

Zahl der Toten bleibt stabil

Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis bleibt aber weiterhin stabil. Zuletzt waren vor einer Woche zwei Todesopfer gemeldet worden. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 259 Menschen an oder mit Covid 19 gestorben.

Von Oliver Fischer