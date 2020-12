Corona in Schulen: Was kommt auf die Eltern und Schüler zu?

Dahme-Spreewald/Zernsdorf

Letzten Donnerstag meldete der Landkreis: Ein Kind in der Grundschule Zernsdorf wurde positiv auf Corona getestet. Die Schulleitung und das Gesundheitsamt haben schnell reagiert, bis jetzt wurde kein weiterer Fall in der Schule gemeldet. Aber auf was müssen sich Eltern und Kinder einstellen, wenn es in Schulen zu Corona-Ausbrüchen kommt?

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat festgeschriebene Handlungsabläufe, die greifen, sobald ein Corona-Fall in einer Einrichtung gemeldet wird. Laut dem Landkreis werde diese gegebenenfalls auf die Situation vor Ort angepasst.

Positiv getestete Schüler müssen für zehn Tage in Quarantäne

Der erste Schritt hängt von der Art des Testergebnisses ab: Sobald ein Schüler mit einem PCR-Test getestet wurde, sollen alle Mitschüler zunächst zwei Werktage Zuhause bleiben. Wird eine Erkrankung mithilfe eines Schnelltests festgestellt, sind drei Tage Quarantäne angesetzt, um das Ergebnis des PCR-Tests abzuwarten. Der PCR-Test ist weiterhin die sicherste Methode, um Corona-Infektionen nachzuweisen. Deshalb ist es gängig nach einem positiven Schnelltests noch einen PCR-Test zu machen, um wirklich sicher zu gehen.

Sobald ein positiver PCR Test vorliegt, muss die positiv getestete Person für zehn Tage in häusliche Quarantäne. In der Zwischenzeit werden in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den Lehrern alle direkten Kontaktpersonen des infizierten Schülers identifiziert. Enger Kontakt heißt, laut dem Gesundheitsamt: Ein länger als 15 Minuten andauerndes, nahes Gespräch ohne Maske. Es sind also nicht automatisch alle Mitschüler der betroffenen Klasse enge Kontaktpersonen. Das Gesundheitsamt sagt dazu: „Da in den Schulen die regelmäßige Lüftung der Räume verpflichtend ist, gehen wir nicht von einer hohen Konzentration an infektiösen Aerosolen im Klassenraum aus.“

Banknachbarn und Schulfreunde sind enge Kontaktpersonen

Banknachbarn und Schulfreunde gelten aber grundsätzlich als enge Kontaktpersonen, ebenso wie Lehrer, die in der betroffenen Klasse unterrichtet haben. Die Kontaktpersonen werden direkt vom Gesundheitsamt informiert, um die Eltern über das weitere Vorgehen aufzuklären. Enge Kontaktpersonen müssen für 14 Tage in Quarantäne, das gilt sowohl für Schüler als auch Lehrer. Auch negative Testbefunde der Kontaktpersonen verkürzen diese Quarantänezeit nicht.

Die umfassenden Hygienekonzepte an den Schulen, kommen dem Gesundheitsamt bei der Ermittlung der Corona-Ausbrüche entgegen. Vor allem das regelmäßige Lüften trage dazu bei, dass sich nicht automatisch alle Schüler in einem Klassenraum mit dem Virus anstecken. Quelle: dpa

Anja Boelitz ist Gesamtelternsprecherin der Grundschule Zernsdorf. Sie findet, dass die Schulleitung sehr umsichtig und schnell reagiert hat. Natürlich seien die Eltern der betroffenen Mitschüler zuerst informiert worden, sobald es eine Abstimmung mit dem Gesundheitsamt gab. Allerdings blieben die Schüler, nach MAZ-Informationen, nur einen Werktag Zuhause. Die Eltern wurden informiert, dass sie ihre Kinder, wenn möglich den nächsten Tag – den besagten Donnerstag – Zuhause lassen sollen. Am Freitag waren ungefähr die Hälfte der Kinder, bis auf die direkten Kontaktpersonen, aber wieder zurück in der Schule. „Die Schulleiterin Frau Koch-Gergs hat sich auch in einem Rundschreiben an alle Eltern gewandt und das genaue Vorgehen erläutert“, sagt Anja Boelitz. Die Eltern wurden umfassend informiert, sodass sie eigenverantwortlich entscheiden konnten, wie sie mit der Situation umgehen. Einige hätten auch zusätzliche Kontaktketten identifiziert und diese der Schulleitung mitgeteilt.

Die Schulleitung in Zernsdorf hat trotz technischem Totalausfall schnell reagiert

Die Schulleitung war in diesen Tagen leider nicht so gut erreichbar, wie sonst: Ausgerechnet in der Zeit, als der Fall bekannt wurde, habe es einen technischen Defekt gegeben und die Schule war weder per Telefon, noch per E-Mail erreichbar. „Die Schulleitung hat das wunderbar gemacht, aber es hat natürlich auch gezeigt, dass wir gerade für solche Notfälle eine bessere Ausstattung für die Schulen brauchen, wie zum Beispiel mobile Endgeräte“, sagt Anja Boelitz. Die blanke Panik sei trotzdem nicht ausgebrochen.

Aber natürlich hatten viele Eltern trotz umfassender Information Sorgen und Fragen. Für die hatte Anja Boelitz in dieser Zeit ein offenes Ohr. „Viele haben sich gefragt, wie man Informationen früher erhalten kann oder sich überlegt, wie eine optimale Informationskette aussehen könnte“, erzählt Boelitz. Sie persönlich würde sich wünschen, dass die Schulleitung in der Corona-Krise mehr Handlungsspielraum bekommt. „Gerade im Hinblick auf die steigenden Zahlen, wäre es gut, wenn Schulen auch Maßnahmen, wie Ferienverlängerungen, selber entscheiden können“, findet Anja Boelitz. Denn die Schulleitung wisse am besten, wie die Schüler miteinander umgehen und kenne jeden Einzelnen. Diese Expertise solle besser genutzt werden.

Von Lena Köpsell