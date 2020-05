Coronakrise: Reisebüros benötigen dringend Hilfe, um überleben zu können

Bestensee

Bundesweit demonstrierten am 29. April in mehr als 40 Städten hunderte Reisebüromitarbeiter, um auf die dramatische Situation ihrer Branche hinzuweisen. In Potsdam war auch Guido Riedel mit dabei. Er ist Inhaber des Reisebüros TUI TravelStar RB Reisen mit Filialen in Bestensee, im Südring-Center Rangsdorf und in Eichwalde. Die Demo stand unter dem Motto „Euer Urlaub ist unser Leben“. Und damit das auch so bleiben kann, kämpfe man nun.

2,9 Millionen Menschen kämpfen um ihre Existenz

„Wir geben durch unser Engagement einer Branche ein Gesicht, die von der Politik seit Jahren nicht adäquate Würdigung erfährt. Auch gerade in der jetzigen Krise wollen wir zeigen, dass Touristik nicht Lufthansa und TUI ist, sondern 10.000 Reisebüros mit über 100.000 Angestellten. 2,9 Millionen Menschen arbeiten in der Touristik, die aktuell um ihre Arbeitsplätze und Existenzen kämpfen“, erklärt Guido Riedel. Er sagt, dass es jetzt wichtig sei, auf die Probleme der Reisebüros hinzuweisen. Die Inhaber sind vorrangig Einzelunternehmer mit einem extrem hohen Anteil von Mitarbeiterinnen.

Anzeige

Mit der Bekanntgabe der weltweiten Reiseregelung und damit verbundenen Einschränkungen am 18. März ist der komplette Reiseverkehr auf Null gefallen. Die Veranstalter stornieren, der Kunde hat Anspruch auf Kostenerstattung.

Weitere MAZ+ Artikel

„Ich kann meine Leute nicht nach Hause schicken, es gibt zu viel Arbeit“, so Riedel und erklärt, dass er derzeit ohne jeglichen Verdienst arbeite, um Stornierungen, Umbuchungen oder Rückzahlungen für die Kunden zu bewältigen. Es kommen keinerlei Einnahmen aus verkauften Reisen. „Aber alle Kosten laufen weiter, wie zum Beispiel die Bezahlung der Mitarbeiter oder die Miete für die Büros.“

Lokale Unternehmen unterstützen statt Online-Buchung

Wie können Kunden helfen? Durch ihr Verständnis, respektvoller Umgang durch Kauf- und Buchungsverhalten und geplante Reisen nach dem Motto umbuchen: „Wer Reisen liebt verschiebt“. Man solle auf Onlinebuchungen verzichten und bei örtlichen Reisebüros buchen, rät Guido Riedel. „Mein Wunsch ist, dass sich unsere Kunden ihre Reiseträume erhalten.“

„Man muss sich jetzt aber auch die Frage stellen, was ist, wenn wir wieder reisen können und keine Infrastruktur mehr da ist. Ich denke da unter anderem an die Busunternehmer oder den Kanuverleih, Hotels, Pensionen, Restaurants, sie alle haben mit Tourismus zu tun und kämpfen wie wir ums Überleben“, sagt Guido Riedel, der fest gewillt ist durch die Krise zu kommen, die Arbeitsplätze in seinem Reisebüro zu erhalten und weiter für seine Kunden da zu sein. „Was Hoffnung macht, sind die Eingangszahlen, sie zeigen, der Wille der Kunden ist da, auch in Zukunft, wenn das Reisen wieder möglich ist, bei uns zu buchen“, erklärt er.

Jubiläumsreise endet im Corona-Modus

Guido Riedel kann auf ein 25-jähriges Firmenbestehen zurückblicken, das sollte natürlich gefeiert werden. So startete am 12. März die „Jubiläumsreise 25 Jahre RB Reisen“. 28 Teilnehmer und Guido Riedel machten sich auf den Weg nach Neuseeland. Dass es eine Reise mit Hindernissen werden würde, daran dachte wohl kaum jemand. Nach einem Zwischenstopp in Singapur erreichten sie ihr Ziel genau am letzten Tag der Einreisegenehmigung. Nach zwei Wochen Quarantäne, war es schön, dann auch einmal weg vom Hotel zu kommen.

Am 6. April konnten sie mit einem Sonderflug die Heimreise antreten, landeten am 7. April in Frankfurt am Main und wurden von dort mit einem Bus von Schmidt-Reisen nach Hause gebracht. „Für uns als Gruppe war es sehr angenehm, dass wir den Chef dabei hatten“, sagt Andreas Scholz. Während sich andere Touristen um alles selbst kümmern mussten, habe Guido Riedel alles organisiert. „Wir konnten als Gruppe ausreisen und sind alle zusammen wieder zu Hause angekommen“, sagt er und auch, dass es trotzdem schön war.

Lesen Sie auch:

Von Gerlinde Irmscher