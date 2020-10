Dahme-Spreewald / Covid-19 - Coronausbruch in Gesamtschule in Zeuthen und im AWO-Seniorenheim in Wildau

Die Corona-Lage in Dahme-Spreewald hat sich zum Start dieser Woche drastisch verschärft. Aktuell gibt es 22 Infizierte. Betroffen ist eine Oberschule in Zeuthen und ein Seniorenheim in Wildau.