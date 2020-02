Potsdam

Ein Mann, der in der vergangenen Woche das Tropical Islands in Krausnick ( Dahme-Spreewald) besucht hat, ist mit dem Coronavirus infiziert. Das hat Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag in Potsdam bestätigt.

Mann ist zurück in Nordrhein-Westfalen

Demnach halte sich der Mann, der aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen stammt, wo es bereits zwei weitere Corona-Fälle gibt, inzwischen nicht mehr in Brandenburg auf, sondern sei wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Dort sei er auch positiv auf das Virus getestet worden.

Die Gesundheitsbehörden des Landkreises Heinsberg informierten daraufhin das Gesundheitsamt von Dahme-Spreewald. „Wir haben intensive Recherchen durchgeführt. Die infizierte Person war gut vernehmbar“, sagte Nonnemacher. Der Mann war mit seiner fünfköpfigen Familie vom 20. bis 23. Februar im Tropical Island, darunter war der Großvater und ein Kind. Er habe mit seiner Familie nur die große Badehalle besucht, keine Saunen oder andere Wellnesseinrichtungen, ergaben die Recherchen. „Er hatte potenziell nur Kontakt mit einigen Mitarbeitern“, sagte Nonnemacher.

Virologe sieht keine Gefahr

Zur Risikoeinschätzung habe das Land unmittelbar nach Bekanntwerden des Falles den Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, konsultiert. Er habe erklärt, dass die Halle des Tropical Island von der Größe, der Luftzirkulation und der Temperatur mit einem Freibad im Sommer vergleichbar sei. Es sei daher unwahrscheinlich, dass dort noch vermehrungsfähige Viren vorhanden sind. Deswegen könne der Badebetrieb dort auch ohne Gefahr für die Besucher weitergehen. „Es besteht also keine Gefahr, was diese Einrichtung angeht“, sagte Nonnemacher.

91 Mitarbeiter sollen sich testen lassen

Gemeinsam mit der Geschäftsführung des Tropical Island habe man rekonstruiert, dass während des Aufenthaltes der Familie 91 Angestellte dort gearbeitet hätten. „Sie sind asymptomatisch und gehören nach Definition des Robert-Koch-Instituts zu Kontaktpersonen zweiten Grades“, sagte Nonnemacher. Das heißt: Sie zeigen keine Coronavirus-Symptome und waren nach Lage der Dinge nicht näher in Kontakt mit der infizierten Person.

Die Mitarbeiter müssten deswegen nicht isoliert werden. Sie sind dazu aufgerufen, ab Freitag einen freiwilligen Test auf eine Coronavirus-Infektion zu machen. Der Test soll nach fünf Tagen wiederholt werden.

Nonnemacher betonte, dass es sich dabei nicht um einen Coronafall handele, der Brandenburg zugerechnet werde. „Wir haben hier weiterhin keinen bestätigten Verdachtsfall“, sagte sie. In 36 Verdachtsfällen sei das Ergebnis negativ gewesen, hieß es.

Von Torsten Gellner