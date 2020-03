Kreis arbeitet an Not-Kinderbetreuung für Ärzte und Polizisten

Königs Wusterhausen

Nach der Ankündigung des Landes, ab Mittwoch wegen der Corona-Krise alle Schulen und Kitas zu schließen, arbeitet der Landkreis Dahme-Spreewald an einem Konzept für die Kinderbetreuung für Eltern, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Dazu zählen Medizin, Pflege, Versorgung mit Energie, Wasser, Lebensmitteln und Arzneimitteln, Polizei, Justiz, Feuerwehr, Bildung, Erziehung oder Verwaltung, wie der Landkreis am Freitagabend mitgeteilt hat. „Für die Kinder und Jugendlichen dieser werktätigen Erziehungsberechtigten müssen wir gemeinsam mit unseren kreisangehörigen Kommunen schnellstmöglich eine geordnete Notbetreuung sichern“, sagte der Gesundheitsdezernent des Landkreises, Carsten Saß ( CDU).

Krisenstab tagt

Am Freitag war im Landratsamt in Lübben der Krisenstab des Landkreises zusammengetreten und hatte sich vom Gesundheitsamt über die Lage informieren lassen. Außerdem kamen am Freitag die Bürgermeister und Amtsdirektoren zu einer Sonderberatung zusammen. „Wir sind uns darin einig, die Herausforderungen in dieser hochdynamischen Coronavirus-Lage als Hauptverwaltungsbeamte nur besonnen und abgestimmt zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger bewältigen zu können“, erklärte Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger als Vorstand der Kreisarbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes.

Ein bestätigter Fall, 43 Verdachtsfälle

In Dahme-Spreewald gibt es weiterhin nur einen bestätigten Corona-Fall, sagte Amtsärztin Astrid Schumann. Zudem gab es 43 Verdachtsfälle, in 20 Fällen wurde Quarantäne angeordnet, 120 Abstrichuntersuchungen wurden durchgeführt.

Der Landrat appellierte an die Kommunen, vorerst alle Kulturveranstaltungen abzusagen. Veranstaltungen über 1000 Teilnehmern sind sowieso untersagt, solche mit mehr als 100 Teilnehmern müssen dem Kreis gemeldet werden.

Tropical Islands schließt

Inzwischen hat auch das Tropical Islands die Schließung angekündigt. Von Sonntag bis mindestens 19. April werde es den Betrieb einstellen, heißt es auf der Homepage des tropischen Bads.

Dahme-Spreewalds Kreisbrandmeister Christian Liebe erklärte heute zudem, dass es vorerst keine kreisliche Ausbildung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz geben wird. Diese Einheiten seien wichtig für die Gefahrenabwehr. „Die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft dieser Einheiten gilt es daher in kritischen Situationen besonders zu schützen“, so Liebe.

Kreistag findet statt

In Abstimmung mit dem Kreistagsvorsitzenden Georg Hanke sind bis Ende März geplanten Sitzungstermine der Fachausschüsse des Kreistages abgesagt worden. Die Sitzung des Kreisausschusses am 1. April sowie die Sitzung des Kreistages am 22. April finden nach dem gegenwärtigen Stand aber statt.

Öffentliche Einrichtungen geschlossen

In Königs Wusterhausen gellten ab Montag neue Sicherheitsvorkehrungen. Nachdem schon zuvor verschiedene Veranstaltungen abgesagt wurden, werden jetzt auch öffentliche Einrichtungen geschlossen. Betroffen sind der Bürgertreff am Fontaneplatz, die Stadtbibliothek, das Bürgerhaus Hans Eisler und das Sender- und Funktechnikmuseum.

„Wir müssen das Ansteckungsrisiko, soweit es in unserer Macht steht, minimieren. Ich weiß, dass das einige Unannehmlichkeiten bedeutet. Aber die Gesundheit aller steht jetzt im Vordergrund“, sagt der Bürgermeister von Königs Wusterhausen, Swen Ennullat (FWKW).

Plätze für Bürger im Hauptausschuss auf 40 beschränkt

Auch alle weiteren Räumlichkeiten der Stadt können vorerst nicht mehr genutzt werden. Dazu gehören zum Beispiel die Paul-Dinter-Halle und der Rathaussaal. Der für Montag geplante Hauptausschuss, soll aber trotzdem stattfinden. Dort werden im Zuschauerraum aber nur 40 Sitzplätze für die Bürger zur Verfügung stehen, um die Ansteckungsgefahr zu verringern.

Brandschutz soll stets gewährleistet sein

Um den Brandschutz zu sichern, dürfen alle Feuerwehren von Königs Wusterhausen keine Versammlungen mehr abhalten. Auch der persönliche Kontakt unter den Einsatzkräften ist nur währen der Einsätze erlaubt. „Die Handlungsfähigkeit der Feuerwehren muss aufrechterhalten werden. Alle vermeidbaren Kontakte sollen deswegen unterbleiben“, sagt Ennullat. Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehren treffen sich nicht mehr.

Jugendeinrichtungen, Vereine und andere soziale Träger wurden aufgefordert, selbst zu prüfen, ob ihre Einrichtung weiterhin geöffnet bleiben kann. Außerdem sollen für ausgeliehene Bücher aus der Stadtbibliothek keine zusätzlichen Kosten wegen einer verspäteten Rückgabe entstehen.

Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald sperrt ab Montag den vorderen Busteil

Ab Montag wird auch die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) neu Maßnahmen gegen das Corona-Virus ergreifen. Grundsätzlich bestünde für die Busfahrerinnen und Busfahrer zwar keine signifikante Ansteckungsgefahr durch Fahrgäste, sagt der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft, Siegfried Richter, man wolle aber trotzdem zu Beginn der nächsten Woche den vorderen Bereich der Busse für Fahrgäste sperren. Erstmal gelte das für die Buslinien rund um Mittenwalde.

Außerdem verteile man Desinfektionsmittel an die Mitarbeiter und versorge sie mit Handschuhen, um das Risiko einer Ansteckung möglichst gering zu halten. „Wir schützen auch unsere Kunden, indem wir Bereiche, die von vielen Menschen in den Bussen berührt werden, täglich desinfizieren“, sagt Richter. Einschränkungen soll es im Busverkehr aber nicht geben. Erstmal sollen alle Linien weiter nach Plan fahren. Bisher seien auch keine Rückgänge bei den Fahrgastzahlen zu bemerken, sagt Siegfried Richter.

Informationsmöglichkeiten

Aktuelle Informationen veröffentlicht der Landkreis unter www.dahme-spreewald.info/de/coronavirus . Ein Bürgertelefon ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 03375 26-2146 zu erreichen ist.

Lesen Sie auch:

Von Lukas Rosendahl und Carsten Schäfer