Krausnick

Ein Mann, bei dem in Nordrhein-Westfalen das Coronavirus festgestellt wurde, war wenige Tage vor der Diagnose zu Gast im Tropical Islands in Krausnick ( Dahme-Spreewald). Das hat Brandenburgs Gesundheitsministerium Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag in Potsdam bestätigt.

Nun sollen 91 Mitarbeiter der Tropenwelt, die im Kontakt mit dem Mann gestanden haben, auf das Virus getestet werden. Indes geht der normale Betrieb des Tropical Islands weiter. Eine Gefahr für Badegäste soll nicht bestehen, wie Carsten Saß, Beigeordneter und Dezernent für Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur des Landkreises Dahme-Spreewald sagt.

Coronavirus: Tropical Islands informiert Aus gegebenem Anlass haben wir wichtige Informationen über Schutzmaßnahmen zum Coronavirus für euch. Seht euch das Video an und stellt gerne Fragen über den Facebook Messenger 🏝 Gepostet von Tropical Islands am Donnerstag, 27. Februar 2020

Von MAZonline