In Dahmeland-Fläming blicken Unternehmen, Veranstalter, Einkaufszentren und Hoteliers besorgt nach Italien. Was, wenn auch die Region für mehrere Wochen in Quarantäne muss? Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald planen für den Ernstfall, ob bei Rolls-Royce, im Van-der-Valk-Hotel oder im A 10-Center.