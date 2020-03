Wie sich die Flughafenregion für den Ernstfall rüstet

Dahmeland-Fläming

Im Kampf gegen das Coronavirus wird ganz Italien zur „roten Zone“. Gerade in der Flughafenregion blicken aktuell viele Unternehmen, aber auch Veranstalter und Hoteliers besorgt nach Italien. Sie alle beschäftigt vor allem eine Frage: Was bedeutet es, wenn eine ganze Region, ja gar ein ganzes Land für mehrere Wochen in Quarantäne muss?

Bislang laufen die Geschäfte in Südbrandenburg noch weitgehend normal. In der Region unterhalten rund 100 Unternehmen enge Geschäftsbeziehungen mit China. Die Volksrepublik rangiert auf Platz sechs der wichtigsten Importländer für Brandenburg.

Keine Probleme in der Produktionskette

Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Cottbus, in der im Februar 75 Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, Handel und Dienstleistungsbereich befragt wurden, verzeichnen 60 Prozent der Betriebe, die aus China importieren, bislang keine Probleme in der Liefer- und Produktionskette.

Allerdings befanden sich zum Zeitpunkt der Umfrage viele Container auch noch auf dem Seeweg und die Lager waren gut gefüllt. Auch bei Rolls-Royce in Dahlewitz beobachtet man täglich die Lage, ist aber optimistisch: „Derzeit gibt es keinerlei Einschränkungen“, teilte Pressesprecher Stefan Wriege mit. In China sei die Produktion längst wieder angelaufen. Dennoch sei man für den Ernstfall vorbereitet und können auf andere Lieferanten zurückgreifen.

Rolls Royce streicht Dienstreisen

Um Mitarbeiter zu schützen, sind Dienstreisen zu Geschäftspartnern in China und Italien bei Rolls-Royce bis auf Weiteres abgesagt. Mitarbeiter, die erst kürzlich in einem der betroffenen Gebiete waren, egal ob dienstlich oder privat, dürfen 14 Tage lang nicht arbeiten kommen. Und sowohl für Lieferanten als auch für die Mitarbeiter wurden die Zugangskontrollen zum Werk verschärft. „Jeder, der herein will, wird gefragt, ob er sich zuletzt in einem Risikogebiet aufgehalten hat“, so Wriege. Derzeit tüftelt die Geschäftsführung an einer Strategie für den Ernstfall: Um die Produktion weiter zu gewährleisten, sollen spezielle Ladezonen eingerichtet werden. Dort soll etwa das Be- und Entladen möglich sein, ohne dass die Mitarbeiter direkten Lieferantenkontakt haben.

A 10-Center: Shopping-Laune ungetrübt

Auch im A 10-Center in Wildau nimmt man die Corona-Epidemie gelassen. Das Center ist mit über 200 Geschäften das größte Einkaufscenter in Brandenburg. Dort gehen täglich mehr als 20.000 Besucher und knapp 1600 Mitarbeiter ein uns aus. Weniger Kunden oder Umsatzeinbußen? Noch ist die Shopping-Laune ungetrübt. „Der Betrieb des Centers ist in keiner Weise beeinträchtigt“, bestätigte Center Manager Matthias Borutta. Als präventive Maßnahme würden hochfrequentierte Punkten im Center wie Rolltreppenhandläufen oder Türgriffe häufiger als üblich gereinigt und desinfiziert. „Wir beobachten die aktuelle Entwicklung intensiv und kontinuierlich und stehen dazu in engem und regelmäßigem Austausch mit den Behörden“, versicherte Borutta.

Die zuständigen Gesundheitsämter werden in der Regel erst bei einem Verdachtsfall tätig. Erst dann wird über Präventionsmaßnahmen und möglicherweise auch Quarantänen entschieden.

Tourismus: Stornierungen bei Hotels

Ganz anders sieht es im Bereich Tourismus aus: Gleich zu Beginn der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland habe man die Auswirkungen im Hotel Van der Valk in Dahlewitz an den Buchungsstornierungen deutlich spüren können, sagt Geschäftsführer Chris Smeets. Vor allem Veranstaltungen seien von den Stornierungen betroffen gewesen. „Mittlerweile hat sich die Lage aber wieder beruhigt und wir bekommen neue Buchungen rein.“ In allen öffentlich zugänglichen Räumen und den Mitarbeiterbereichen wurden zusätzliche Hygienehinweise ausgehängt und Desinfektionsspender aufgestellt.

Auch beim Tourismusverband Reiseregion Fläming spürt man erste Folgen: Etwa ein Drittel der Tourismusbetriebe in der Region verzeichnet Stornierungen bereits gebuchter Reisen oder Unterkünfte. „Besonders betroffen sind die Tagungshotels“, erklärt die Sprecherin des Tourismusverbandes, Catharina Weisser, „Es gibt merklich weniger Anfragen und Umsatzverluste von teilweise bis zu zehn Prozent“. Das betreffe jedoch nicht jeden, sagt Weisser: „Ein Unternehmen, das ursprünglich eine Reise nach Italien geplant hatte, ist stattdessen in ein Tagungshotel im Fläming ausgewichen.“

LDS hofft auf klare Empfehlung vom Land

„Unsere Gäste sind etwas vorsichtiger geworden und fragen häufiger“, sagt die Geschäftsführerin des Kiez Hölzerner See, Christine Schilling. Dass Gäste ihre Buchungen wegen des Coronavirus absagen, ist aber noch nicht vorgekommen: „Das Osterferienlager ist gut gebucht, wir werden sogar noch einen Durchgang in der zweiten Ferienwoche aufmachen.“

Unterdessen hoffen viele Unternehmen in der Region nun auf Unterstützung von Bund und Land. „Zwei Drittel aller Betriebe wünschen sich unbürokratische Antragsverfahren und die knappe Hälfte finanzielle Überbrückungshilfen“, Katharina Fichtner, Leiterin des IHK-Regionalcenters in Teltow-Fläming.

Was den Umgang mit Veranstaltungen und Messen angeht, wünscht sich der Gesundheitsdezernent von Dahme-Spreewald, Carsten Saß ( CDU), klarere Handlungsempfehlungen von der Landesregierung. „Wir entscheiden momentan lagebedingt“, so Saß. Um künftig besser reagieren zu können, will der Landkreis einen einheitlichen Meldeweg für Veranstalter einführen. Ob Veranstaltungen stattfinden oder nicht, entscheidet normalerweise nicht das Gesundheitsamt, sondern die Kommunen vor Ort oder die jeweiligen Veranstalter.

Von Feliks Todtmann und Josefine Sack