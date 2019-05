Zeuthen/Potsdam

„‚bunt statt blau‘ ist ein eingängiges Motto. Mögen die Plakate dazu beitragen, die Welt auch ohne Alkohol ‚bunter‘ zu machen", würdigte Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke). „Es ist gut, wenn solche wichtigen Gesundheitsthemen in den Schulalltag einfließen“, sagte Anke Grubitz, Leiterin der DAK-Landesvertretung Brandenburg. „Im Kampf gegen das Komasaufen sind Jugendliche ganz wichtige Botschafter. Wenn Schüler selbst auf die Risiken des Rauschtrinkens hinweisen und Auswege aufzeigen, dann ist das wirkungsvolle Prävention.“

Plakate als Botschaften

„Alkohol ist nicht die Lösung, sondern eher das Problem“, ist die Botschaft des Siegerplakats von Nora Weiß. Darauf wird ein Jugendlicher von der Faust einer großen Gestalt mit Promille-Gesicht getroffen. Platz zwei ging an Julia Nakonz und Neele Liebert (15 und 16 Jahre) vom Humboldt Gymnasium in Cottbus. Den dritten Rang belegte die 17-jährige Amelie Müller aus Schöneiche. Der Sonderpreis für jüngere Teilnehmer ging an Laeticia von der Forst (14) von der Evangelischen Schule in Cottbus.

Plakat der Landessiegerin Nora Weiß (14) aus Bestensee Quelle: DAK-Gesundheit

Fast 22.000 Jugendliche mit Alkoholvergiftung

Nach aktueller Bundesstatistik landeten 2017 erneut 21.721 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. In Brandenburg waren es 435 und damit rund zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Experten fordern daher eine weitere Aufklärung über die Risiken des Rauschtrinkens, auch im Schulunterricht.

Nach einer Studie des Kieler Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) erklärt die Mehrheit der jungen Künstler, sie hätten durch den Wettbewerb „bunt statt blau“ etwas über die Gefahren von Alkohol gelernt. Nach ihrer Einschätzung trägt die Kampagne auch dazu bei, dass junge Leute vernünftiger mit Alkohol umgehen.

Aktion feiert in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum

Deshalb laden die DAK-Gesundheit und Gesundheitsministerin Susanna Karawanski Jugendliche zum Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ ein. Die Aktion feiert in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum. Mit inzwischen über 100.000 Teilnehmern gilt sie laut Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung als beispielhafte Präventionskampagne und erhielt dafür mehrere Auszeichnungen wie beispielsweise den internationalen Deutschen PR-Preis.

Im Juni kürt eine Bundesjury mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mortler, dem DAK-Vorstand Andreas Storm und dem Hamburger Sänger Emree Kavás die Bundesgewinner 2019.

Informationen zum Wettbewerb gibt es in allen Servicezentren der DAK-Gesundheit oder im Internet unter www.dak.de/buntstattblau.

Von MAZonline