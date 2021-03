Königs Wusterhausen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Schulen und Vereine zahlreiche Nichtschwimmer nicht ausbilden. „Es ist schwer abschätzbar, wie viele Kinder im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nicht schwimmen lernen konnten“, sagt Daniel Keip, Pressesprecher des DLRG-Landesverbandes Brandenburg, auf MAZ-Anfrage. „Aber es sind zwei Jahrgänge an Früh- und Schulschwimmern weggefallen.“ Einen Anhaltspunkt, wie viele Kinder das sein könnten, geben nur Zahlen aus dem Jahr 2019: Etwa 600 Nichtschwimmer hat der DLRG damals für das Seepferdchen fit gemacht. Im Jahr 2020 werden also deutlich weniger bis gar keine Nichtschwimmer, die der DLRG für das Seepferdchen ausbilden konnte.

Seit vergangenen November sind die Schwimmhallen Deutschlands wieder geschlossen. Schwimmkurse konnten im letzten Jahr lediglich während der Sommermonate angeboten werden. Die Konsequenz: „Es kann sein, dass nun mehr Kinder in Notsituationen geraten, wenn sie im freien Gewässer schwimmen und nicht oder nicht richtig schwimmen können.“ Brandenburg ist das seen- und gewässerreichste Bundesland Deutschlands. „Unser Ziel muss es daher sein, dass am Ende nicht eine ganze Generation wenig bis gar nicht schwimmen kann. Schwimmen ist die beste Lebensversicherung für Menschen, die nah am Wasser wohnen.“ Ähnlich sieht es auch Martin Krüger, Vorstand des DLRG-Kreisverbands Dahme-Spreewald.: „Die Seen gibt es überall, eine Bewachung an jeder Badestelle durch Rettungsschwimmer nicht.“

Zu wenige Schwimmbecken und andere Strukturprobleme

Auch abseits von Corona gibt es strukturelle Probleme, die es Kindern erschweren, vernünftig schwimmen zu lernen. So können Vereine und Schulen im Landkreis Dahme-Spreewald nur Schwimmbecken in Schönefeld und Wildau nutzen – die Bahnzeiten für einzelne Gruppen sind dementsprechend kurz. „Zudem sterben die Zweckschwimmbäder aus“, so Krüger. „Viele Schwimmbäder werden mittlerweile durch Freizeitbäder ergänzt. Das lenkt davon ab, Schwimmen zu lernen.“

Auswirkungen auch auf Wettkampfsport

Der Schwimmverein Wildau (SSV Wildau) spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie ebenfalls: Zwar bilden die zehn Trainer dort keine Nichtschwimmer aus. Die Kinder haben mindestens das Seepferdchen abgelegt, wenn sie in den Verein eintreten. Denn der SSV trainiert Jungschwimmer für den Wettkampfsport in erster und zweiter Klasse. Doch auch das ist auf Grund der Corona-Pandemie seit einem Jahr kaum möglich; der Verein habe im Jahr 2020 keinen neuen Jahrgang aufnehmen können, erzählt Uta Ranneberg, Vorstand des SSV Wildau, im Telefongespräch: „Das Problem dabei ist, dass wir mit den Kindern keine Schwimmtechnik vertiefen oder üben können“, so Ranneberg. „Die Jahrgänge, die wir jetzt nicht ausbilden oder trainieren können, werden uns später im Wettkampfsport fehlen.“ Bereits abseits von Corona bekomme der Verein viele Ausbildungsanfragen.

Das Einzugsgebiet erstrecke sich dabei von Wildau bis Königs Wusterhausen. „Für uns als Verein mit ehrenamtlichen Trainern ist es schon viel, wenn wir eine Trainingsgruppe mit zehn Kindern aufnehmen. Unsere Trainer sind oft beruflich, gesundheitlich oder familiär noch anders eingespannt.“ Der Verein könne daher nicht alle Anfragen abdecken. Aufgrund der Corona-Pandemie werde es in Zukunft noch schwerer, aufzuholen.

Von Sarah Stemper