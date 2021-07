Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Die Versorgung der Bevölkerung mit dem kostbaren Nass Wasser bereitet in diesen Tagen an manchen Stellen Kopfzerbrechen. Dabei geht es um fallende Pegel an Flüssen und Seen, aber auch um das Verbraucherverhalten./dpa

Sascha Sander, Geschäftsführer der Dahme-Nuthe Wasser und Abwasserbetriebsgesellschaft (DNWAB) sorgt sich um die Versorgung der Bevölkerung. Rund 250 000 Menschen beliefert der DNWAB im Auftrag mehrerer Wasserverbände mit dem täglichen Trinkwasser, hauptsächlich in großen Teilen von Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald. Ebenso gehören Teile von Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz zum Versorgungsgebiet.

Sascha Sander, Geschäftsführer des DNWAB Quelle: DNWAB

Wasserbehörde Dahme-Spreewald: Folgen der Vorjahre weiter spürbar

Klagen über Wassermangel in den Sommermonaten sind in Teilen von Brandenburg nicht neu. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auch in diesem Jahr die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern mancherorts untersagt oder eingeschränkt. Seit Mitte Juni ist das etwa in Dahme-Spreewald der Fall. Die Ursachen liegen dabei gar nicht so sehr im laufenden Jahr. „Der natürliche Wasserhaushalt leidet immer noch unter den Folgen des Wassermangels der Vorjahre und die sich fortsetzende Witterung verschärft die wasserwirtschaftliche Situation zunehmend“, heißt es aus der Unteren Wasserbehörde im Landkreis Dahme-Spreewald.

Sander: Wasserverbrauch besser verteilen

Sascha Sander kann die Probleme durchaus nachvollziehen. Der DNWAB jedoch steht vor einer ganz anderen Aufgabe. Und auch die hängt mit der Sommerhitze zusammen. „Wir entnehmen das Wasser für unserer Kunden aus dem Grundwasser“, sagt er. „Da kommt die Wasserknappheit erst viel viel später an, abhängig auch von den jeweiligen Bodenschichten.“ Das Problem des DNWAB liegt vielmehr im Kundenverhalten. „Wir müssen das Wasser aus großen Tiefen nach oben pumpen“, so der DNWAB-Chef. Wenn dann alle, die am Nachmittag nach Hause kommen, duschen, die Wasch- und Spülmaschinen und die Rasenbewässerung einschalten, kommen die Pumpen der Wasserversorger nicht hinterher.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die laufen regelrecht heiß“, ergänzt Sander, was kaum weniger nachteilig für die Wasserversorgung bis in die letzten Winkel oder obersten Etagen ist. So erhöht sich etwa die Wasserentnahme im Wasserwerk Eichwalde von rund 200 Kubikmeter pro Stunde im Monat Januar auf mehr als das Doppelte im Juni mit etwa 420 Kubikmeter. Die Spitzenzeiten liegen dabei zwischen 19 und 20 Uhr.

Nur noch Tröpfeln aus dem Hahn

„Wir haben also eher ein technisches als ein Problem mit der Ressource Wasser“, sagt er. Anders als in Teilen von Potsdam und Potsdam-Mittelmark, wo das Trinkwasser aus Uferfiltrat gewonnen wird und deshalb die Entnahme von Oberflächenwasser begrenzt wird, wäre der Geschäftsführer des DNWAB bereits zufrieden, wenn die Rasensprenger ihr segensreiches Nass erst in der Nacht verteilen würden. „Wir haben sonst keine andere Möglichkeit, als den Druck im gesamten Leitungsnetz zu senken, damit die Pumpen mithalten können.“ Der Effekt wäre, dass es in den oberen Etagen manchmal nur noch aus dem Hahn tröpfelt.

Der trockene Sommer 2018 hat den Rangsdorfer See stark geschrumpft. Die Wasserkante hatte sich um etwa 20 Meter zurück gezogen. Quelle: Christian Zielke

Abgabemenge von Talsperre Spremberg in die Spree reduziert

Nach den sehr warmen und trockenen vergangenen drei Jahren sind die Durchflüsse in den Fließgewässern im Einzugsbereich der Spree und dem Oberlauf der Dahme jetzt am Beginn des Sommers gering. Auch wird das in der Talsperre Spremberg zur Niedrigwasseraufhöhung zur Verfügung stehende Wasser bereits genutzt. Wie die Untere Wasserbehörde in Dahme-Spreewald mitteilt, mussten vorausschauend die Abgabemengen der Talsperre bereits reduziert werden. Dabei sei die Niedrigwassersituation wegen unterschiedlicher Wehr- und Stauanlagen nicht in jedem Falle direkt wahrnehmbar.

Noch kein Problemk in Teltow-Fläming

Vorläufig noch kein Thema ist die Einschränkung von Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern in Teltow-Fläming. Das liegt allerdings daran, dass es hier kaum schiffbare Wasserwege gibt und dass man kein Trinkwasser aus Uferfiltrat gewinnt. Sparsam sollte man vor allem in den Sommermonaten jedoch auch hier mit der Ressource Wasser umgehen.

Von Udo Böhlefeld