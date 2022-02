Königs Wusterhausen

Das Deutsche Rote Kreuz startete am 16. Februar am Sitz des Generalsekretariats in Berlin den diesjährigen „Fackellauf nach Solferino“. Ein „Licht der Hoffnung“ wird bei dieser bundesweiten Aktion von Ehrenamtlichen von Berlin durch ganz Deutschland über Österreich bis nach Solferino in Italien getragen. Dort wird es am 24. Juni an der sogenannten Fiaccolata, der internationalen Gedenkveranstaltung zum Ursprung der Rotkreuzidee teilnehmen. Seit 1992 wird die Fiaccolata vom Italienischen Roten Kreuz organisiert und jährt sich somit in diesem Jahr zum 30. Mal. „Die Aktion, in der wir an unsere historischen Wurzeln erinnern, unterstreicht sowohl unsere Zusammengehörigkeit innerhalb des DRK als auch unsere Verbundenheit mit der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung“, sagt DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeld. Zudem würdige das DRK mit dieser Aktion seine vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Gerda Hasselfeld hat die Fackel am 16. Februar entzündet und an die Ehrenamtlichen des Landesverbandes Berlin übergeben. Bis Juni wird sie nun von Ehren- und Hauptamtlichen des DRK aus verschiedenen Kreisverbänden und Ortsvereinen durch alle 19 Landesverbände weitergereicht. Am 20. Februar hat der DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald das „Licht der Hoffnung“ vom DRK-Kreisverband Brandenburg übernommen.

Kreispräsident Dietmar Bache und Vorstandsvorsitzender Jan Spitalsky machten mit der Fackel am Sonntagmittag Halt im DRK-Zentrum Königs Wusterhausen, um sie an Sigrun Gericke, Gruppenleiterin im Jugendrotkreuz zu übergeben. Die beiden informierten sich über die Arbeit mit dem Nachwuchs und konnten sich davon überzeugen, dass es mit der Wundversorgung bei dem Teddy hervorragend klappte. Die Mädchen und Jungen konnten sich über Henry und Henriette freuen, zwei neue „Übungspuppen“, die Jan Spitalsky überreichte. Die Namen sind nicht zufällig ausgesucht, sollen sie doch an Henry Dunant, Initiator des Internationalen Roten Kreuzes, erinnern.

Dietmar Bacher überzeugt sich, wie die Mädchen und Jungen den Teddy versorgen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant reiste 1859 durch Italien und wurde Zeuge der Folgen der Schlacht von Solferino. Er erlebte die Not und das Elend der verwundeten Soldaten und setzte sich dafür ein, die Versorgung der Verwundeten zu organisieren. Aufgrund der erschütternden Erlebnisse kämpfte er für die Gründung des Internationalen Roten Kreuzes. Auf der ersten Genfer Konferenz 1863 wurde die Gründung der Hilfsorganisation beschlossen.

Nach dem Stopp im DRK-Zentrum Königs Wusterhausen brachten Dietmar Bacher und Jan Spitalsky die Fackel nach Zesch am See, um sie dort an Daniel Valenta, Leiter der SEG Wasserrettung, zu übergeben.

Daniel Valenta (r.) von der Wasserrettung übernimmt die Fackel. Quelle: Gerlinde Irmscher

Auch hier konnten sich die Gäste von der Arbeit der Ehrenamtler bei der Wasserrettung überzeugen. Es war ein kleines Szenario vorbereitet. Eigens für sie stiegen die Taucher ins Wasser, um zu zeigen, was es bei einer Rettung aus dem Wasser zu beachten gibt, und die Fackel war immer dabei.

Die Fackel bei der Wasserrettung. Quelle: Gerlinde Irmscher

Weitere Stationen am Sonntag waren die Erstaufnahmeeinrichtung DRK-Flüchtlingshilfe Brandenburg in Wünsdorf und die DRK-Seniorenbetreuungseinrichtung in Saalow.

An insgesamt zwölf Stationen machte die Fackel Halt, bevor am Montag die Übergabe in Dahme an den DRK-Kreisverband Lausitz erfolgte.

Von Gerlinde Irmscher