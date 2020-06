Dahme

Aufgrund der aktuellen Umstände musste in diesem Jahr der äußerst beliebte Oldtimer-Teile- und Trödelmarkt „OTTMA“ in Dahme offiziell abgesagt werden. Um dem Ansturm von Anfragen seitens Händlern und Besuchern nachzukommen, wurde stattdessen am vergangenen Sonntag eine abgespeckte Variante rund um die Schlossruine veranstaltet.

Der kleine Flohmarkt lockte trotz aller Corona-Vorkehrungen reichlich Publikum an, das vor Ort nicht nur Gebrauchtwaren wie Küchenzubehör, Spielzeug, Kleidung, Bücher, Schmuck und Vasen für einen kleinen Preis erwerben konnte, sondern ganz der Tradition nach auch allerlei gebrauchte Autoteile.

Anzeige

Alte Scheinwerfer und Zylinderköpfe

Auch Michael Müller aus Finsterwalde beriet fachmännisch an seinem Stand und fachsimpelte zuweilen mit Käufern über längst nicht mehr fabrizierte Serienmodelle oder sein Motorrad, welches er zum Verkauf anbot. „Eine Triumph B 200, Jahrgang 1937/38“, meinte Müller stolz.

Weitere MAZ+ Artikel

Neben seinem Glanzstück bot er auch Oldtimer-Teile an, darunter Zylinderköpfe, Sattelteile, Ersatzräder und Scheinwerfer. „Ich habe hier beispielsweise einen Scheinwerfer von Fichtel und Sachs, 98 Kubikzentimeter von 1938. Ich bin selber Schrauber und finanziere mir mit dem Verkauf der Ersatzteile nur mein eigenes Hobby“, erzählte der jung gebliebene 53-Jährige. „Mit dem heutigen Umsatz bin ich insgesamt ganz zufrieden, vor allem bin ich aber heilfroh, dass der Markt überhaupt wieder stattfindet.“

Binnen weniger Tage wurde der kleine Ersatzmarkt organisiert

Diese Meinung teilten einige. Marco Dastig, der Vereinsvorsitzende des veranstaltenden Technik- und Heimatvereins, sah sich aufgrund der geltenden Einschränkungsmaßnahmen gezwungen, den originalen Oldtimer-Teile- und Trödelmarkt abzusagen. Stattdessen wurde innerhalb weniger Tage die Mini-Version organisiert. Bereits zum 16. Mal hätte es den großen Markt gegeben, der einst mit zehn kleinen Ständen startete. Heute gilt der Markt als eine der drei größten Oldtimer-Veranstaltungen in ganz Berlin und Brandenburg.

Gut besuchter Teile- und Trödelmarkt in Dahme. Quelle: Katja Schubert

„Normalerweise fahren Oldtimer-Karawanen durch die Gegend, es ist wie ein Stadtfest für Dahme. Jetzt müssen wir Personenzählungen vornehmen und auf Hygienevorschriften achten“, sagt Dastig. Trotzdem hält er die Veranstaltung angesichts der Kürze der Organisationszeit für gelungen: „Bis zu 1000 Leute dürfen wir gleichzeitig einlassen. Für die begrenzte Fläche und Händleranzahl ist es wirklich gut besucht.“ Der nächste OTTMA-Termin wurde bereits für den 27. Juni 2021 festgelegt.

Im ehemaligen Kornspeicher wurde alte Technik gezeigt

Nebst üblichem Kleinkram und antiquarischen Gebrauchtwaren gab es auch ungewöhnlichere Stücke, beispielsweise eine komplette Ritterrüstung. Wem es bei den sommerlichen Temperaturen zu heiß wurde, konnte sich bei Eis oder frischgezapftem Bier abkühlen. Auch das Museum im ehemaligen Kornspeicher bot eine große Sammlung an historischen Technik-Exponaten des Heimatvereins auf.

Rita Kopp und Evelyn Kotulla an ihrem Stand. Quelle: Katja Schubert

Einfach hielten es Rita Kopp und Evelyn Kotulla aus Freiwalde. Sie haben jedes Jahr einen gemeinsamen Stand, bieten handgestrickte Topflappen, Deckchen und alte Haushaltswaren an. „Wir machen das zum Spaß an der Freude, die Leute sind alle ganz nett, es herrscht eine angenehme Atmosphäre“, freut sich Rita Kopp. „Wir sind nächstes Jahr bestimmt wieder da.“

Von Katja Schubert