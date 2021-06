Wildau

Dahme-Spreewald gilt schon heute in Brandenburg als einer der wichtigsten Standorte für Forschung und Hochtechnologie, Wirtschaftsinstitute attestieren dem Landkreis immense Entwicklungschancen. Bis in die letzten Ecken Deutschlands hat sich das aber noch nicht herumgesprochen, ganz zu schweigen vom internationalen Parkett, wo man Wildau oder Königs Wusterhausen lieber gleich zu Anhängseln von Berlin umdichtet, um überhaupt Aufmerksamkeit zu wecken. Damit sich das ändert, hat der Landkreis Dahme-Spreewald jetzt eine neue Dachmarke ins Leben gerufen, mit welcher die Flughafenregion sich künftig als Technologie-Standort vermarkten will. Der Name, auf Deutsch und Englisch lesbar: „Dahme Innovation“.

Darunter gefasst sind aktuell die Wirtschafts- und Forschungsstandorte Wildau, Königs Wusterhausen und Zeuthen. Die Marke soll künftig nicht nur auf Werbeflyern prangen und auf Bussen durch die Region fahren, sie soll auch auf Messen auftauchen, internationale Konferenzen sollen unter dem Namen organisiert werden. Und er soll vor allem mit den großen Forschungseinrichtungen und Technologieunternehmen verbunden werden, die schon in der Region ansässig sind. Dazu zählen die TH Wildau, das Desy, das Fraunhofer-Institut oder seit Neuestem auch das RKI.

60.000 Einwohner, 2000 Beschäftigte in Technologie-Jobs

Inbegriffen sind aber auch rund 70 Technologie-Firmen, die schon in Wildau, Königs Wusterhausen und Zeuthen angesiedelt sind. „Damit wollen wir transparent machen, wie attraktiv wir als Region für viele Forschungseinrichtungen und High-Tech-Firmen sind“, sagte Vize-Landrätin Susanne Rieckhof.

Im Grunde soll Dahme Innovation eine Marketing-Kampagne werden, mit der auch international für die Ansiedlung weiterer hochrangiger Unternehmen und Einrichtungen geworben werden kann. Deshalb sei es wichtig gewesen, das Gebiet möglichst groß zu fassen. „In den drei Gemeinden haben wir aktuell 60.000 Einwohner und rund 2000 Beschäftigte in der Technologie-Branche. Das ist schon eine kritische Masse“, sagt Dahme-Spreewalds oberster Wirtschaftsförderer Gerhard Janßen.

Halbe Million Euro Budget für zwei Jahre

Die Idee zur Dachmarke kam nicht über Nacht. Etwa zwei Jahre hat die Wirtschaftsfördergesellschaft an dem Konzept gestrickt, eine Reihe von Unternehmen und Einrichtungen und Gemeinden ins Boot geholt, eigens eine Mitarbeiterin eingestellt und Ziele formuliert. Und weil so etwas kostet – das Budget beträgt eine gute halbe Million Euro für zwei Jahre –, war am Mittwoch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) in Wildau, übergab 350.000 Euro Fördergeld an Janßen und gab damit gewissermaßen den Startschuss für das Projekt.

Steinbach ermunterte die Wirtschaftsförderer, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen. „Der LDS ist schon eine riesen Erfolgsstory“, sagte er. Die neue Dachmarke solle aber dafür sorgen, dass der Standort künftig auch in einem Atemzug mit dem bisherigen Brandenburgischen Forschungs- und Technologie-Primus Potsdam-Golm genannt wird.

Janßen: Umfeld muss internationaler werden

In welchem Rahmen Wachstum künftig gewünscht ist, machte Gerhard Janßen auch deutlich. „Wir brauchen pro Jahr ein neues Unternehmen, das 100 bis 200 Beschäftigte haben kann“, sagt er. Neue Firmen könnten etwa für den zweiten Bauabschnittes des Gewerbegebietes auf dem Königs Wusterhausener Funkerberg gewonnen werden, wo derzeit das größte Potenzial an Gewerbeflächen herrscht. Aber auch an anderen Standorten.

Dafür müsse aber auch das Umfeld stimmen, der Boden müsse für ein internationaleres Publikum bereitet werden. So müsse man auch über ein Gästehaus oder Boardinghouse nachdenken, in dem internationalen Besuchern und Wirtschaftsgästen auch problemlos auf Englisch oder Französisch weitergeholfen werden kann. „Da haben wir Nachholbedarf“, so Janßen. Gleichzeitig soll die Vernetzung von Unternehmen mit den hiesigen Forschungseinrichtungen weiter gestärkt werden, so dass Start-Ups ein immer tragfähigeres Netz zur Verfügung steht.

Vereinzelt auch Kritik an Dachmarke

Gänzlich unumstritten war das Projekt im Vorfeld aber nicht. Die Gemeinde Schönefeld, immerhin der Wirtschaftsstandort mit dem größten Flächenpotenzial im Landkreis – hatte zunächst kein Interesse an einer Mitgliedschaft gezeigt. Und auch in Königs Wusterhausen gab es kritische Stimmen. Birgit Uhlworm etwa, Bürgermeisterkandidatin für die Stadt, sprach sich gegen eine Mitgliedschaft in der Dachmarke aus. Die Stadt brauche kein weiteres Marketing.

Vertreter der Forschungseinrichtungen und der Landespolitik sahen das am Mittwoch aber anders. „Wir haben auch eine Brückenfunktion, um den Strukturwandel in der Lausitz zu unterstützen, da ist eine solche Dachmarke wichtig“, sagte etwa Christian Stegmann vom Desy in Zeuthen.

