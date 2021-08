Dahme-Spreewald

So viele Kandidaten für das Direktmandat in den Bundestag gab es in Dahme-Spreewald noch nie. Kreiswahlleiter Alexander Nagel hat die Rekordzahl bestätigt. 16 Direktkandidaten treten am 26. September 2021 im Wahlkreis 62 zur Bundestagswahl an. „Es ist mir nicht erinnerlich, dass wir bei den zurückliegenden Bundestagswahlen schon einmal eine so hohe Anzahl an Bewerbungen hatten“, teilte Nagel auf eine entsprechende MAZ-Anfrage mit.

Hintergrund der hohen Bewerberzahl

Warum das so ist, erklärt er gleich mit: Hintergrund der hohen Zahl sei, dass die Hürden für eine Kandidatur niedriger sind. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Zugangsvoraussetzungen geändert, Bewerber müssen nur noch 50 statt 200 Unterstützerunterschriften vorweisen. Das habe es mehreren Bewerbern vereinfacht, eine Kandidatur einzureichen, so Alexander Nagel.

Das war auch ein Thema vor der Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen. Ein Bewerber hatte mit dem Verweis auf das abgesenkte Quorum bei der Bundestagswahl gefordert, dass auch bei der Bürgermeisterwahl die Zahl der Unterstützer gesenkt wird. Doch es blieb bei der bisherigen Zahl, die der Bewerber nicht erreichte. Er konnte deshalb nicht als Bürgermeister kandidieren.

Es gab 17 Bewerbungen zur Bundestagswahl

Für Bundestagswahl im September lagen ursprünglich 17 Bewerbungen als Direktkandidat im Wahlkreis 62 vor, wie Kreiswahlleiter Alexander Nagel informierte. Der Kreiswahlausschuss habe den Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin zurückgewiesen, weil er nicht richtig eingereicht wurde. Er hätte von drei Wahlberechtigten aus dem Wahlkreis unterschrieben sein müssen, es sei aber nur eine gültige Unterschrift festgestellt worden.

Zum Wahlkreis 62 gehören der Landkreis Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming (ohne Ludwigsfelde, Jüterbog und Niedergörsdorf) sowie Lübbenau in Oberspreewald-Lausitz. Die lange Kandidatenliste wird angeführt von Jana Schimke (CDU), die das Direktmandat bei den beiden zurückliegenden Bundestagswahlen 2013 und 2017 gewann. Damals gab es neun und zehn Bewerber, die Wahlbeteiligung lag bei 70 und 75 Prozent.

Die weiteren Direktkandidaten

Weitere Direktkandidaten sind: Steffen Kotré (AfD), Sylvia Lehmann (SPD), Carsten Preuß (Linke), Lars Hartfelder (FDP), Gerhard Kalinka (Bündnis 90/Die Grünen), Christiane Müller-Schmolt (Tierschutzpartei), Uwe Tanneberger (Freie Wähler), Susanne Steinhardt (DKP), Ralf Nobel (ÖDP), Torsten Bartels (dieBasis), Guido Körber (Piraten), Michael Gabler (Bobby), Roald Hitzer (freier Kandidat), Volker Commentz (Demokratie verteidigen) und Andreas Beer (Familien-Partei).

Von Frank Pawlowski