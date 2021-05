Königs Wusterhausen

Über das lange Wochenende sind 20 Neuinfektionen im Landkreis Dahme-Spreewald gemeldet worden: eine Infektion am Samstag, 15 am Pfingstsonntag und 14 am Pfingstmontag.

Am Pfingstmontag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 39,8. Am Samstag wurde der tiefste Wert seit Ende der Bundesnotbremse gemeldet – er lag bei 34.

Die seit Freitag geltenden Lockerungen können also auch in der neuen Woche aufrecht erhalten bleiben. So sind zum Beispiel Außengastronomie und einige touristische Angebote wieder erlaubt. Für Besuche von Lokalen gilt eine Testpflicht.

Mehr als 7000 Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie

Seit Beginn der Pandemie gibt es 7001 gemeldete Infektionsfälle im Landkreis, 6615 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle hat sich über die Pfingsttage nicht verändert und bleibt bei 246.

In den Krankenhäusern des Kreises werden derzeit zwei Covid-Patienten behandelt, einer von ihnen muss beatmet werden. Derzeit gibt es in den hiesigen Kliniken sechs freie Intensivbetten.

Von Nadine Pensold