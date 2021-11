Dahme-Spreewald

Für Lutz Strohschein, Sprecher der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) kam die Frage nach den 2- und 3-G-Regeln, die ab Mittwoch gelten sollen, zur falschen Zeit.

„Wir sind seit Wochen im Ausnahmezustand, weil uns Leute fehlen. Einige Fahrer haben sich krank gemeldet, wir hatten bis zum Wochenende genug zu tun, um den Fahrplan abzusichern“, sagt er. Das neue Infektionsschutzgesetz, das ab Mittwoch in Kraft treten soll, stellt die Verkehrsbetriebe nun vor zwei neue Herausforderungen.

§G gilt auch in den Bussen der RVS

Die erste: Ab Mittwoch dürfen nur noch Fahrgäste in Bussen der RVS unterwegs sein, die entweder geimpft, getestet oder genesen sind. Gleiches gilt auch für die S-Bahn und die Regionalbahnen. „Die großen Verkehrsunternehmen haben bereits gesagt, dass eine Kontrolle nicht flächendeckend gewährleistet werden kann“, sagt Lutz Strohschein.

Das werde mutmaßlich auch für die Busse der RVS gelten. Zudem gebe es viele Details, die noch geklärt werden müssten. „Ein Großteil unserer Fahrgäste sind Schüler, die ohnehin regelmäßig in der Schule getestet werden“, so Strohschein.

RVS-Fahrgäste müssen Nachweis erbringen

Grundsätzlich sei aber klar, dass Fahrgäste im Zweifel einen Nachweis erbringen müssen. „Sie haben die Pflicht, sich an die Regeln zu halten und müssen damit rechnen, dass sie kontrolliert werden“, so Strohschein.

Verkehrsbetriebe wie die BVG oder der VBB haben flächendeckende Kontrollen von 3G in S-, U-, oder Fernbahnen bereits ausgeschlossen. Stichproben wird es aber geben. Quelle: Oliver Fischer

Gleiches gilt allerdings auch für die Busfahrer – denn ebenfalls ab Mittwoch gilt auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Heißt: Jeder Arbeitnehmer muss nachweisen, dass er entweder geimpft, genesen oder eben getestet ist. Speziell letzteres stellt die RVS vor mindestens genauso große Probleme.

„Wir haben Schichtbetrieb, die ersten sind um 4.30 Uhr auf dem Betriebshof“, so Strohschein. „Mir ist noch nicht klar, wie dann im Zweifel kontrolliert werden soll.“ Auch diese Regelung sei eine Herausforderung, so Lutz Strohschein. Sollte es dadurch zu weiteren Ausfällen beim Personal kommen, dann könne das auch Störungen bei den Linien nach sich ziehen. „Unsere Reserven sind ziemlich erschöpft. Es wäre zumindest nicht auszuschließen, dass hier und da auch mal Fahrten ausfallen.“

Tropical Islands kontrolliert Mitarbeiter schon länger

Natürlich ist 3G am Arbeitsplatz derzeit überall ein Thema, sowohl bei den kleinen Arbeitgebern als auch bei den großen. Ein Unternehmen wie das Tropical Islands hat es da noch vergleichsweise leicht. Wer in den Tropendom hineinwill, braucht ohnehin eine Einlasskontrolle. Und die ist seit Monaten darauf geeicht, Impfpässe zu kontrollieren oder sich Testnachweise zeigen zu lassen.

Beim Personal habe man bereits vor gut einer Woche die gleichen Regeln angewandt, sagt Sprecher Marc Franke. „Bei allen Mitarbeitern mit Gästekontakt wurden die Mitarbeiterkarten gesperrt. Erst bei Vorzeigen eines Nachweises wurden sie wieder entsperrt.“ Wer nicht geimpft ist, absolviert täglich einen Selbsttest. „Das funktioniert ganz gut“, so Franke.

Kleinere Unternehmen, oder solche mit einer komplexeren räumlichen Struktur, könnten da schon eher Probleme bekommen. Die Kammern haben deshalb noch einmal Gesprächsbedarf mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) angemeldet. Erst am Dienstag werde man sich deshalb zu den Auswirkungen der Regel auf Industrie, Handel oder Handwerk äußern.

LDS: Handel sorgt sich wegen 2G bei Kunden

Speziell der Handel dürfte sich aber für eine andere G-Regelung viel mehr interessieren. Das Brandenburger Kabinett will offenbar am Dienstag eine neue Eindämmungsverordnung beschließen, nach der im Einzel- und Großhandel, in Kaufhäusern, Outlet- und Einkaufszentren ebenfalls ab Mittwoch nur noch 2G gelten soll. Und zwar für Kunden. Ein Vorstoß, der Michael Borutta, Centermanager des A10-Centers in Wildaus, entsetzt zurücklässt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das wäre eine Katastrophe für den Handel“, sagt er. Die Händler hoffen noch immer, dass es in diesem Jahr ein normales Weihnachtsgeschäft gibt. „Zumal wir den Handel auch nicht als Inzidenztreiber sehen.“ Eine 2G-Regelung, die von den Geschäften durchgesetzt werden müsste, würde lange Schlangen an den Eingängen der Läden bedeuten. „Das passt hinten und vorne nicht“, so Borutta.

Die einzige für ihn denkbare Möglichkeit: „Der Handel darf nicht verpflichtet werden, 2G zu kontrollieren. Stichproben wären kein Problem“, so der Center-Manager.

Von Oliver Fischer