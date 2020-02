49 Feuerwehreinsätze wegen Sturmtief Sabine

Königs Wusterhausen

Das Sturmtief Sabine hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Landkreis Dahme-Spreewald für 49 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Bei allen Einsätzen mussten umgefallene Bäume entfernt werden. In Königs Wusterhausen sind in Zernsdorf und Senzig sechs Bäume umgestürzt.

Unfall auf der A 113 in Schönefeld

In Schönefeld kam es am Montagvormittag gegen 9:45 Uhr auf der A 113 zwischen Schönefeld-Süd und Waltersdorf in Richtung Schönefelder Kreuz gleich zu zwei Unfällen. Bei einem wurde eine 17-Jährige Mitfahrerin verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein Mercedes Vito Miet-Kleintransporter war nach Auffahren auf die Autobahn ins Schleudern geraten, landete dann in der Mittelschutzplanke.

Ursache war nach Angaben der Polizei, dass der Fahrer die Witterungsverhältnisse unterschätzt hatte und deswegen beim Spurwechsel die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit. Etwa gleichzeitig hatte ein Mercedes Lkw mit Anhänger ebenfalls auf der A 113 an gleicher Stelle beim Spurwechsel einen Audi touchiert.

Zwei Fahrstreifen gesperrt

Zwei von drei Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Schönefeld-Süd und Waltersdorf mussten für den Verkehr gesperrt werden. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schönefeld kümmerten sich mit der Autobahnmeisterei um die Reinigung der Fahrbahn, das fahruntüchtige Unfallfahrzeug wurde von einem Plateaufahrzeug aufgenommen und abgeschleppt. Die A 113 war bis 11.30 Uhr bis auf einen Fahrstreifen gesperrt, es kam teilweise zu Passierzeiten von mehr als 30 Minuten.

Elf Einsätze liefen am Montagnachmittag noch

Am Montagnachmittag liefen im Landkreis Dahme-Spreewald noch elf Einsätze der Feuerwehr. Diese sollen aber bis zum Abend beendet werden, hieß es von der Leitstelle.

Für Dienstag erwartet die Feuerwehr gegen Mittag nochmal stärkeren Wind. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen dafür in normaler Stärke bereit.

Wegen des Sturmes durften die Schüler im Landkreis Dahme-Spreewald gestern selbst entscheiden, ob sie zur Schule kommen. Die Schulen meldeten keine Auffälligkeiten. Es blieben so viel Schüler Zuhause, wie man bereits erwartet hatte.

Von Lukas Rosendahl