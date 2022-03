Dahme-Spreewald: 611 neue Corona-Fälle

Dahme-Spreewald

Anders als im Bundestrend entspannt sich die Corona-Lage in Dahme-Spreewald weiterhin nicht. Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit 611 bestätigte Infektionen für den Landkreis. Das ist erneut einer der höchsten Tageswerte überhaupt. Die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz liegt damit bei 1535. Auf diesem Stand befindet sie sich seit Wochen.

In den Krankenhäusern ist die Situation allerdings weiter entspannt. Zwar befinden sich 47 coronapositive Personen in stationärer Behandlung. Die hohe Zahl dürfte aber auch mit Corona-Ausbrüchen in insgesamt sieben Krankenhausstationen im Landkreis zu tun haben. Die Auswirkungen auf die Patienten scheinen nach wie vor eher gering. Der Landkreis meldet zwei Patienten, die mit schweren Corona-Symptomen intensivmedizinisch betreut werden. Beide Patienten werden künstlich beatmet.

Treiber der Infektionen sind nach wie vor Schüler. Die Inzidenz in der Altersgruppe der 5 bis 14-Jährigen liegt noch immer über 3000. Der Landkreis meldete zuletzt größere Corona-Ausbrüche in mehr als 30 Schulen und mehr als 20 Kindergärten im Landkreis. Vier Kitas waren zuletzt wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen.

Von MAZonline