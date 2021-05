Dahme-Spreewald

Die Corona-Kurve in Dahme-Spreewald ist im Sinkflug und hat am Sonntag einen neuen Tiefstwert erreicht. 18,2 lautet die Zahl, die in den zurückliegenden Monaten in vergleichsweise schwindelnden Höhen lag. Es ist die niedrigste 7-Tage-Inzidenz seit dem Lockdown im vorigen Herbst. Die Corona-Ampel leuchtet weiter satt grün.

Zurück zur Normalität

Freie Fahrt zurück in den normalen Alltag. Im Wildauer A 10-Center war das am Sonnabend deutlich zu sehen. Die Parkplätze waren voll. Auf der Einkaufsstraße schlenderten die Menschen wie in alten Zeiten. Die Geschäfte waren geöffnet. In den Cafés wurde ausgeschenkt.

Es fand sogar wieder eine Ausbildungsmesse statt. Trotzdem: Die Corona-Handbremse ist aber überall noch angezogen. Einkaufen geht fast nur mit Termin und mit beschränkter Besucherzahl, aber immerhin ohne Test. Und auch die Messebesucher konnten nicht ohne weiteres herumstöbern. Die Stände waren abgesperrt, am Einlass musste sie sich anmelden.

Damals und heute: Parkplatz im Januar und Ende Mai 2021. Quelle: Frank Pawlowski

Maskenpflicht und Abstandsgebot waren allgegenwärtig. Und auch die vielen Ordner, die pausenlos in den auffälligen leuchtend grünen Westen durchs Zentrum liefen, waren nicht zu übersehen. Trotzdem fühlte sich das alles viel normaler an als noch vor wenige Monaten, als die Einkaufsstraße des Zentrums verwaist, die Geschäfte verrammelt und auf den Parkplätzen weit und breit kein Auto zu sehen war.

Statistik lässt hoffen

Die Pandemie-Statistik vom Wochenende lässt hoffen. Es ist kein weiteres Todesopfer zu beklagen. 248 Menschen verstarben seit Beginn der Pandemie am Coronavirus oder im Zusammenhang damit. Am Sonntag gab es im Vergleich zum Vortag sieben bestätigte Neuinfektionen. 7030 bestätigte Fälle gibt es bisher insgesamt bei knapp 171.000 Einwohnern in Dahme-Spreewald.

Zur Dunkelziffer gibt es für Dahme-Spreewald keine Angaben. In einem Corona-Hotspot in Deutschland waren laut einer RKI-Studie sechs mal mehr Menschen infiziert, als bekannt war. Für Lübeck und Umgebung ermittelte die Uni Lübeck, dass in der ersten Welle zehn mal mehr Menschen an Corona erkrankt waren, zuletzt sei die Dunkelziffer auf 30 Prozent gesunken.

Die meisten gemeldeten Infektionen (Stand 27. Mai) in Dahme-Spreewald gibt es in Königs Wusterhausen (1090), gefolgt von der Kreisstadt Lübben (878), der Gemeinde Schönefeld (843), der Stadt Luckau (599) und der Stadt Wildau (488). Die meisten Todesopfer gibt es bisher in Lübben (52), Wildau (42) und Königs Wusterhausen (32).

Von Frank Pawlowski