Dahme-Spreewald

Biologie, Physik oder Geschichte: Das sind die ersten Fächer, denen sich die Abiturienten in Brandenburg stellen müssen. Die Abschlussprüfungen haben begonnen: Seit Mittwoch legen im ganzen Land Schülerinnen und Schüler ihr Abitur ab – und das bereits zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen.

In der Evangelischen Schule in Schönefeld hat der Start der Abiturprüfungen gut geklappt. Alles sei reibungslos verlaufen, heißt es am Mittwochmorgen aus dem Sekretariat der Schule. Dass Prüfungen im Zuge der Quarantänebestimmungen nicht stattfinden konnten oder wie in Potsdam bei einigen Schülerinnen und Schülern auf der Kippe standen, habe es in der Evangelischen Schule nicht gegeben.

OSZ-Leiter: Alles hat gut geklappt

Ein ähnliches Stimmungsbild auch im Oberstufenzentrum (OSZ) Dahme-Spreewald. „Alles hat gut geklappt“, sagt Schulleiter Klaus-Ulrich Tölpe am Mittwochmittag. Zwar musste vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr einiges bedacht werden. Doch Ausfälle gab es im OSZ keine. „Alle waren am Start“, sagt Tölpe. Wer in Quarantäne muss oder wegen einer Krankheit fehle, bekomme dann sowieso einen Nachholtermin.

Tölpe hofft, dass die Abiturprüfungen 2021 ähnlich ablaufen können wie im vergangenen Jahr. Da war nach den anfänglichen Herausforderungen – immerhin hatte es da noch weniger Erfahrungen mit der Corona-Pandemie gegeben – auch alles gut verlaufen. Im Juni sei dann sogar schon wieder eine Zeugnisausgabe möglich gewesen – wenn auch unter Corona-Bedingungen. Das wünscht der Schulleiter sich für auch für den jetzigen Jahrgang. „Ich hoffe, dass wir dann wie im Vorjahr sagen können: geschafft“, sagt er. Durch die Erfahrungen im vergangenen Jahr und die Hygienekonzepte seien die Voraussetzungen dafür aber da. „Die Ausgangssituation ist gut.“

Corona-Testpflicht in Schulen

Neben den gängigen Regeln wie ausreichende Abstände oder das Tragen von Masken gibt es auch noch eine Neuerung. Seit Montag gilt in ganz Deutschland die Testpflicht an Schulen: Nur wer einen negativen Corona-Test vorweist, oder sich gegebenenfalls vor Ort auf das Virus testen lässt, kann die Schule betreten. Bisher habe alles gut funktioniert, bilanziert Tölpe nach den ersten Tagen.

Abiprüfung nur mit negativem Test: Seit Montag gilt die Testplicht in Schulen (Symbolbild). Quelle: Sebastian Gollnow/DPA

Wer von den Abiturientinnen und Abiturienten noch keinen gültigen Test vorweise (maximal 24 Stunden darf er alt sein), kann dies auch noch vor Ort nachholen – muss dann aber vor der Prüfung den entsprechenden Zeitpuffer einrechnen. Die Schule stelle dabei ausreichend Tests zu Verfügung, so Tölpe.

Neben Abitur auch andere Abschlüsse

Doch die Abiturientinnen und Abiturientinnen sind nicht die einzigen, die am OSZ vor ihren Abschlussprüfungen stehen: In der kommenden Woche sind jene dran, die an der Schule ihre Fachhochschulprüfungen ablegen. Ob Lehre, Abitur oder Fachabitur: Das OSZ bietet seinen Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Bildungswege an. Eines haben sie allerdings gemein: Wer eine der jeweiligen Abschlussklassen besucht, konnte in den vergangenen Wochen und Monaten direkt am Präsenzunterricht vor Ort teilnehmen.

Jetzt gehe es darum, alle Schülerinnen und Schüler auf den nächsten Schritt vorzubereiten, sagt Tölpe. Ob Studium oder Ausbildung: In den kommenden Wochen und Monaten stünden für viele von ihnen große Schritte an. „Das ist jetzt ein ganz wichtiger Lebensabschnitt“, sagt Tölpe. Auch deshalb sei es umso wichtiger, dass alles reibungslos verlaufe – trotz Corona-Pandemie.

Von Johanna Apel