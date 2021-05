Dahme-Spreewald

Die AfD-Kreistagsfraktion Dahme-Spreewald hat eine neue Doppelspitze. Ute Fuchs aus Golßen und der Eichwalder Rainer Schamberger wurde als neue Vorsitzende gewählt.

Die Neuwahl fand turnusmäßig statt. Wenige Tage vor dem Termin waren die beiden bisherigen Fraktionschefs Sylvia Bothe und Vincent Fuchs ohne Angaben von Gründen zurückgetreten. Fraktionsvize Andreas Lück übernahm ihre Aufgaben kommissarisch für einige Tage.

Jan Schenk fraktionslos

Der Königs Wusterhausener Fraktionschef Jan Schenk ist nicht in die AfD-Kreistagsfraktion aufgenommen worden. Schenk rückte im März in den Kreistag nach und ist seither fraktionslos. Über die Gründe wird spekuliert. Eine Anfrage dazu an die neue Ko-Fraktionschefin Ute Fuchs ist noch unbeantwortet. Schenk wird dem früheren völkisch-nationalen Flügel der AfD zugerechnet, er ist Vertrauter des ehemaligen AfD-Rechtsaußen, Andreas Kalbitz.

Schenks Weigerung im Königs Wusterhausener Stadtrat, an einer Gedenkminute für die Opfer des Zweiten Weltkrieges teilzunehmen, sorgte in den eigenen Reihen für Empörung.

Von Frank Pawlowski