Dahme-Spreewald

Die Geschichte um den AfD-Mann Rainer Schamberger und seine zweite Identität als Oleksander Sbutewitsch wird immer verworrener. Schamberger hat sich in der vorigen Woche in einer schriftlichen Erklärung an den Kreistag zu den Hintergründen des Falles geäußert und dort eine ausführliche Version der Geschehnisse geschildert. Diese weicht allerdings in wesentlichen Teilen von seiner anfänglichen Darstellung ab – und glaubhaft findet man sie offenbar nicht einmal in seiner eigenen Partei.

Hintergrund: Dem Eichwalder Kommunalpolitiker Schamberger, bis vor kurzem noch Fraktionschef im Kreistag, wird vorgeworfen, dass er jahrelang unter falschem Namen Führungen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen abgehalten hat. Er soll sich dort Oleg Sbutewitsch genannt haben. Mehrere Zeugen erkannten ihn dort und bestätigten gegenüber der MAZ, dass Schamberger und Sbutewitsch dieselbe Person sind. Die Gedenkstätte hat die Zusammenarbeit mit Sbutewitsch/Schamberger inzwischen aufgekündigt.

Schamberger räumt Führungen unter Sbutewitschs Namen ein

Schamberger hatte die Vorgänge zunächst bestritten. „Ich bin das nicht. Ich habe niemanden belogen oder betrogen“, sagte er Anfang September der MAZ. Es gebe einen Oleksander Sbutewitsch, er sei Mitarbeiter in Schambergers Firma und habe auch Führungen durchgeführt. Diese Führungen habe er „kürzlich aufgegeben, weil er ins Saarland verzogen“ sei. Er selbst, Schamberger, sei ausschließlich aus Recherchezwecken in der Gedenkstätte gewesen.

Die Version, die er nun in der schriftlichen Stellungnahme erzählt, klingt allerdings anders. Schamberger bestreitet zwar weiterhin, dass er und Sbutewitsch die gleiche Person sind. Er räumt aber ein, tatsächlich unter Sbutewitschs Namen Führungen in der Gedenkstätte angeboten zu haben.

Grund für Rollentausch war angeblich ein Forschungsprojekt

Ursprünglich – also 2017 – sei es noch der echte Sbutewitsch gewesen, der durch die Gedenkstätte geführt habe. Schamberger habe davon erfahren, weil Sbutewitsch und er gemeinsam bei der Azalea GmbH tätig waren, Sbutewitsch als Assistent der Geschäftsführung, Schamberger selbst ab September 2018 als Geschäftsführer. Aus Interesse habe er zunächst an mehreren Führungen Sbutewitschs teilgenommen, schreibt Schamberger.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2019 sei er dann auch in dessen Rolle als Gästeführer geschlüpft. Grund und Anlass sei ein Forschungsprojekt gewesen. Schamberger, der Dozent an einer Ukrainischen Hochschule ist, habe sich mit „philosophischen Aspekten des gesellschaftlichen Bewusstseins in diktatorischen Gesellschaftssystemen“ beschäftigt. Die Anonymität habe ihm ermöglicht, „ohne politische Diskriminierung an der Gedankenwelt der Besucher und der Zeitzeugen“ teilzuhaben.

AfD-Kreischef Kotré: „Die Sache ist untragbar“

In der Gedenkstätte habe man den Rollentausch „wegen gewisser Ähnlichkeiten nicht bemerkt“, so Schamberger. Sbutewitsch sei der Rollentausch recht gewesen, da dieser damals erkrankt sei, die Führungen nicht mehr selbst anbieten konnte, das Geld aber benötigte. Die Führungen habe er, Schamberger, Mitte 2021 aufgegeben, als „absehbar war, dass es der Gesundheitszustand von Herrn Olexander S. nicht mehr zulassen würde, jemals Führungen in der Gedenkstätte durchführen zu können“. Einen finanziellen Vorteil habe er aus der Sache nicht gezogen, so Schamberger.

Innerhalb der AfD, wo man die Sache anfangs noch zurückhaltend aufnahm, ist die Personalie Schamberger inzwischen zum Reizthema geworden. „Er hat mich belogen. So, wie sich die Sache jetzt darstellt, ist es untragbar“, sagt AfD-Kreischef Steffen Kotré. „Wir haben das besprochen und geklärt, dass das so nicht geht.“

Rainer Schamberger ist von seinen Ämtern zurückgetreten und hat die AfD verlassen. Der Fraktion im Kreistag gehört er aber weiterhin an.

Von Oliver Fischer