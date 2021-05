Dahme-Spreewald

Ob Schönefeld, Zeuthen, Königs Wusterhausen oder Heidesee. Kommunen in der Region haben oft mit ähnlichen Probleme zu kämpfen, Stichwort Wohnen und Verkehr. Unternehmer rufen deshalb zur Zusammenarbeit auf. „Wir bieten uns gerne als Forum an, um den regionalen Blick auf die Themen zu verdichten“, sagt Jens Warnken, er ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Regionalausschusses Dahme-Spreewald der Industrie- und Handelskammer Cottbus.

Einladung an Politiker

Laut seinem Vorschlag sollen sich Kommunalpolitiker und Unternehmer dazu verständigen, wie sie bei Themen, die viele Kommunen betreffen, besser zusammenarbeiten können. „Wir wollen nicht agitieren, sondern unser Fachwissen einbringen in die politischen Überlegungen“, betont Warnken, der Geschäftsführer der Wildauer Firma Airkom ist. Er findet, dass es höchste Zeit ist. „Wir müssen die regionalen Kräfte jetzt bündeln.“ Der IHK-Ausschuss wolle den Prozess starten und begleiten. Ähnlich formuliert es sein Ausschusskollege Hennry Stock, der außerdem den Vorsitz im Mittelstandsausschuss der IHK innehat. „Wir wollen konstruktiv an der Lösung von Problemen mitarbeiten“, sagt er.

Bahnübergang Forstweg, Zeuthen. Quelle: Josefine Sack

Warnken und Stock sind nun gespannt auf das Echo zur Einladung. Im jüngsten Regionalausschuss, der in dieser Woche in Schönefeld tagte, ist für beide die Dringlichkeit wieder deutlich geworden. So ging es unter anderem um den Zugverkehr. Denkbar ist, dass künftig alle dreieinhalb Minuten ein Zug durch Eichwalde, Zeuthen und Wildau rauscht. Die Schranken blieben dann fast nur noch unten. Für Unternehmen mit einem hohen Transportaufkommen wäre das ein großes Hemmnis, warnt Warnken.

Diskussion um Bahnquerung

Über eine niveaufreie Querung wird seit Jahren in Eichwalde und Zeuthen diskutiert, zuletzt war mit dem Westkorso auch ein Standort in Wildau im Gespräch. Der Tunnel in der Bergstraße in Wildau ist bisher die einzige Stelle, an der Autofahrer und Radfahrer die Bahnstrecke ohne Wartezeit passieren können.

Für Unternehmen der Region wird die Erreichbarkeit immer mehr zum Standortfaktor. Neue Mitarbeiter schauen danach, ob die Firmen mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind, die Bildungs- und Freizeitangebote stimmen und es passenden Wohnraum gibt. „Es wird ein Standortnachteil, wenn wir uns nicht darum kümmern“, sagt Jens Warnken. Fachkräfte würden auch woanders ihr Auskommen finden.

Moratorium in Wildau

Die Stadt Wildau hat kürzlich die Planung von großen neuen Wohngebieten vorübergehend ausgesetzt, der Stadtrat beschloss ein Moratorium. Erst solle geklärt werden, wie viele neue Einwohner die Stadt mit der vorhandenen Infrastruktur verträgt und was möglicherweise neu gebaut werden müsste, um dem zusätzlichen Bedarf gerecht zu werden.

Bahntunnel in der Bergstraße in Wildau. Quelle: Gerlinde Irmscher

Einen neuen Anlauf wollen die Unternehmen bei der Berufsorientierung für Schüler machen. Zwar gebe bereits Kooperationen mit weiterführenden Schulen. Doch die Unternehmen wollen künftig wieder selbst aktiver auf die Schüler zugehen. „Wir müssen Angebote machen und ihr Interesse wecken.“ So kann sich der Airkom-Chef vorstellen, Schüler samstags für einige Stunden in Betriebe einzuladen und ihnen Ausbildungsberufe vorzustellen.

Aktion in den 2000ern

Hennry Stock berichtet von einer erfolgreichen Aktion aus den 2000er Jahren, als in Schulen sogenannte Terminals zur Berufsorientierung aufgestellt wurden. An den Rechnern konnten sich die Jugendlichen über alle Ausbildungen im Kammerbezirk informieren und Kontakte zur Firmen knüpfen. „Damals gab es noch mehr Bewerber als Ausbildungsplätze, heute ist es umgekehrt“, sagt Hennry Stock. Die Terminals wurden später aus den Schulen verbannt.

Nach seiner Ansicht müssen komplexe Konzepte zur Regionalentwicklung entstehen, von der Ausbildung bis zum Zugverkehr. Warnke und Stock sehen das auch als Zeichen an die Landespolitik. „Dort scheint man derzeit nur mit Tesla beschäftigt zu sein. Wir haben auch eine prosperierende mittelständische Industrie in der Region“, sagt Warnken.

ZEWS und Dialogforum

In der Kommunalpolitik gibt es einen Regionalausschuss mit Vertretern aus Zeuthen, Eichwalde, Wildau und Schulzendorf, genannt ZEWS nach den Anfangsbuchstaben der Kommunen. Im Regionalen Wachstumskern Schönefelder Kreuz sind Schönefeld, Wildau und Königs Wusterhausen vereint. Außerdem gibt es ein Dialogforum mit Nachbarorten des BER-Flughafens.

Von Frank Pawlowski