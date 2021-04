Dahme-Spreewald

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Dahme-Spreewald erneut gestiegen. Am Donnerstag wurden 58 neue Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert ist hingegen leicht gesunken auf 117,7.

Die Neuinfektionen schwankten in den zurückliegenden Tagen sehr stark. So wurden am 9. April 55 gemeldet, am 13. April waren es nur neun. Einen später gab es dann den sprunghaften Anstieg auf 48, dieser Wert wurde nun noch einmal übertroffen. Ein Hotspot im Landkreis ist laut Gesundheitsamt aber nicht erkennbar. „Es handelt sich weiterhin um ein sehr diffuses Infektionsgeschehen“, teilte eine Sprecherin der Landkreises am Donnerstag mit.

Der Anstieg erkläre sich am ehesten durch das geringe Testaufkommen über Ostern. Aktuell sind 323 Menschen in Dahme-Spreewald mit dem Coronavirus infiziert, 32 von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung. Weitere Todesfälle sind im Vergleich zum Vortag nicht zu beklagen, 228 Menschen sind bisher verstorben. Die Zahl der Genesenen gibt der Landkreis mit 5625 an.

Inzwischen impfen auch die Hausärzte gegen Corona. Im Gesundheitszentrum Wildau nehmen außerdem Fachärzte die Impfungen vor. Die Termine in dieser Woche sind ausgebucht, berichtet die ärztliche Leiterin Susanne Scheiner. Für die kommende Woche gibt es aber noch Termine.

Impfstoffe sind genügend vorhanden, es mussten noch keine Termine abgesagt werden. Verimpft wird in Wildau vor allem Astrazeneca, einige wenige Dosen von Biontech sind vorhanden. Inzwischen ist das Angebot ausgeweitet worden. Patienten können sich jetzt auch dienstags von 11.30 bis 12.30 Uhr in der Kinderarztpraxis impfen lassen. Termine dafür müssen über die Verwaltung des Gesundheitszentrums vereinbart werden, 03375-5256315.

Laut Susanne Scheiner dürfen die Ärzte jetzt auch über 60-Jährige impfen, bisher war das nur in Ausnahmefällen möglich. Ansonsten gelten die Vorgaben der Verordnung, es werden Patienten der Gruppe 2 geimpft.

Gegen die geplanten bundesweiten Ausgangssperren ab einem bestimmten Inzidenzwert werden die Proteste immer lauter. Das Internetportal Kommunal.de berichtet über Klagen von zwei Landräten gegen die Bestimmung.

Von Frank Pawlowski