Schlepzig

Das Künstlerhaus Eisenhammer in Schlepzig wird vorerst keine Stipendien vergeben können. Das im vergangenen Jahr überaus erfolgreiche Stipendienprogramm ruht. 236 Bewerbungen aus 22 Nationen waren für die Residenzen in Schlepzig eingegangen. Dass es jedoch weitergehen wird, versichern Kurator Harald Larisch und Anika Meißner vom Förderverein Aquamediale e.V., der Träger des Künstlerhauses ist.

Vorbereitung der Aquamediale 2023

Bereits im Frühjahr, deutet Larisch an, werde es einen Aufruf geben, Ideen für die nächste Aquamediale einzureichen. Diese steht 2023 an. Die internationale vom Landkreis Dahme-Spreewald veranstaltete und durch den Verein organisierte Ausstellung findet alle zwei Jahre statt. Es geht dabei stets um Kunst im, am und auf dem Wasser. Die teilnehmenden Künstler arbeiten dabei ortsspezifisch. Das Thema der nächsten Aquamediale laute Unart, so Larisch, der seit 2017 Kurator ist.

Fotografien von Ingar Krauss

Momentan werden einige der im vergangenen Jahr im Künstlerhaus Eisenhammer entstandenen Arbeiten in Halle präsentiert. Sieben verschiedene künstlerische Positionen werden vorgestellt. Zuletzt weilte der renommierte Fotograf Ingar Krauss im Künstlerhaus. Er hat sich von der Region stark inspirieren lassen und Landschaftsaufnahmen sowie Stillleben unter anderem mit Fundstücken geschaffen. Bis zum 28. Februar noch werden einige der Eisenhammer-Werke bei „Blech – Raum für Kunst Halle e.V.“ gezeigt.

Das Künstlerhaus Eisenhammer konnte im Januar 2022 eröffnet werden und stand im Mittelpunkt verschiedener Aktivitäten rund um die Aquamediale. Entstanden ist das Konzept des Hauses im Vorfeld der 14. Ausgabe der Open-Air-Ausstellung, da bei dieser internationale mit regionalen Künstlern und Kunsthandwerkern vor Ort zusammenarbeiten sollten. Auf der Homepage des Künstlerhauses www.kuenstlerhaus-eisenhammer.de gibt es zahlreiche Videos, welche die Aktivitäten anschaulich dokumentieren.

Von Karen Grunow