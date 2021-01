Schlepzig

Diesmal wird der Aquamediale-Parcours in Schlepzig aufgebaut werden: Vom 5. Juni an soll die Open-Air-Ausstellung, die vom Landkreis Dahme-Spreewald veranstaltet wird, dort stattfinden. Zum 14. Mal gibt es diese besondere Schau mit internationalen Teilnehmern und dem besonderen Fokus auf die wasserreiche Region dann. Harald Larisch, der die im typischen Biennale-Takt, also alle zwei Jahre, stattfindende Ausstellung bereits 2017 und 2019 kuratiert hat, ist wieder dabei.

Künstler und Handwerker arbeiten zusammen

„Hand Werk Kunst“ ist in diesem Jahr das Thema, mit dem sich die Künstlerinnen und Künstler befassen werden. Larisch verweist dabei auf die im 19. Jahrhundert in England aufgekommene Arts-and-Crafts-Bewegung, bei der es zunächst vor allem darum ging, der (kunst-)handwerklichen Arbeit wieder mehr Anerkennung zukommen zu lassen und das Zusammenspiel von vereinfachter Form und dem Material stärker zu würdigen. Larischs Ansatz für die Region: „Die Aquamediale 14 modifiziert die Grundsätze dieser Bewegung auf das Handwerk in der Region des Spreewaldes“, erklärt er. Zehn Künstlerinnen und Künstler werden sich deshalb demnächst intensiv damit beschäftigen und Handwerker der Region kennenlernen, um aus deren Tätigkeiten Inspirationen für konkrete künstlerische Arbeiten zu gewinnen und gemeinsam mit ihnen auch an der Umsetzung zu arbeiten.

Auch ein Buch zum Thema ist geplant

Bereits im März soll es eine Art Vorschau in Schlepzig geben, die Teilnehmer und ihre Ideen sollen dann vorgestellt werden. Die spätere Ausstellung soll dann bis zum 18. September in Schlepzig gezeigt werden. Üblicherweise wird die Aquamediale zu einem richtigen Festival, denn es gibt sonst zusätzliche Veranstaltungen wie Konzerte, Workshops, Lesungen, oft auch Kooperationen mit Schulen. Inwieweit derlei in diesem Jahr realisiert werden kann, muss sich jedoch noch zeigen. Parallel gibt es ein Buchprojekt. „Handwerk im Spreewald“ ist der bisherige Titel, es sollen sowohl Handwerk von heute und früher vorgestellt werden als auch aktuelle Initiativen. Die Projektleitung der Aquamediale hat Anika Meißner inne, die diese Aufgabe für den Förderverein Aquamediale e.V. übernimmt. Ihr zur Seite stehen der Vereinsvorsitzende Norbert Schmidt und der Vereinsschatzmeister Benjamin Kaiser und die Verwaltung des Landkreises.

Von Karen Grunow