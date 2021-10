Königs Wusterhausen/Golßen

Die Arbeitslosenzahlen von September auf Oktober haben sich auf 2482 Personen im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus verringert . Das sind immerhin 27 Menschen weniger als seit der letzten Zählung. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent und ist deutlich unter der bundesweiten Quote von 5,2 Prozent. Im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen gibt es derzeit 1399 offene Stellen. „Da die Quote in der Region auf so einem niedrigen Niveau liegt, ist es schwierig, die offenen Stellen zu besetzten“, sagt Boris Müller, Bereichsleiter im Geschäftsstellenverbund Dahme-Spreewald. Man sehe sich im Moment mehr als Berater für die Arbeitgeber, anstatt als Vermittler für Arbeitssuchende. Arbeitgebern müsse bewusst werden, dass er Helfer durch Qualifizierung zu Fachkräften ausbilden lassen kann.

Jugend in der Region halten

„Wir müssen über die Landesgrenzen hinausschauen, um mehr Arbeitnehmer vermitteln zu können“, sagt Volker Basche, Geschäftsführer des Jobcenters des Landkreises. Ein weiteres Potenzial seien die Frauen. Es müssten Voraussetzungen geschaffen werden, Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. „Zudem müssen wir es schaffen, die Jugend in der Region zu halten“, so Basche.

Die Golßener Fleisch- & Wurstwaren GmbH & Co.Produktions KG sucht – organisiert durch die Arbeitsagentur und das Jobcenter – Mitarbeiter in Form eines Bewerbertages. „Dass immer nur ein kleiner Teil Arbeitssuchender kommt, die wir einladen, sind wir gewohnt“, erklärt Nicole Lehmann, Vermittlerin im Arbeitgeberservice. Von den 14 eingeladenen Personen waren diesmal sechs gekommen. Die Palette der freien Stellen ist breit gefächert und das Unternehmen bietet Boni wie Weiterbildungsmaßnahmen zum Meister oder Techniker aber auch ein Zuschuss zu Kita-Gebühren wird angeboten.

Eduard Wenz aus Luckau war zum Bewerbertag gekommen. Er würde gerne als Gabelstaplerfahrer anfangen aber auch etwas anderes wäre möglich. „Hauptsache es klappt so schnell wie möglich mit einer Arbeit“, sagt er.

„Als Arbeitgeber müssen wir lernen, auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer einzugehen“, sagt Personalreferent Nils Baltot. Wichtig sei aber auch, als Arbeitgeber sichtbar zu werden. „Wir müssen vor allem in die Schulen gehen, um die Jugend von unserer Arbeit zu begeistern“, so die Meinung von Nils Baltot.

Von Gerlinde Irmscher