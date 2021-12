Wildau

Über die Toten der vierten Corona-Welle in Dahme-Spreewald war bislang wenig bekannt. Auf der jüngsten Sitzung des Kreistages am Mittwochabend in Wildau haben Landrat Stephan Loge (SPD) und Gesundheitsdezernent Stefan Wichary nun neue Einblicke in das Corona-Geschehen seit Anfang Oktober gegeben. Demnach waren es nicht nur Ältere, die im Landkreis an oder mit Covid 19 gestorben sind. Das jüngste Todesopfer war demnach 33 Jahre alt, das älteste 97. Von den bislang 46 Toten waren 28 Männer und 18 Frauen. Wie viele davon geimpft oder ungeimpft waren, wurde nicht mitgeteilt.

Seit Anfang Oktober haben sich im Landkreis Dahme-Spreewald 8800 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind deutlich mehr als im gesamten vorherigen Pandemieverlauf.

13 Prozent der Impfungen waren Erstimpfungen

Stephan Loge gab auch einen Überblick über die Impfkampagne des Landkreises. Seit Beginn der Kampagne im November hat der Landkreis demnach 6540 Impfungen durchgeführt. Immerhin 13 Prozent davon seien Erstimpfungen gewesen. Das sind aber längst nicht alle Impfungen die in der vierten Welle im Landkreis gesetzt wurden, da auch niedergelassene Ärzte impfen. Zudem gibt es auch große Impfaktionen, die im Zusammenspiel von niedergelassenen Ärzten und Kommunen organsiert werden.

Gesundheitsdezernent Stefan Wichary äußerte sich am Mittwoch auch zur Situation in den Krankenhäusern. Demnach werden derzeit Covid-Patienten auf Intensivstationen in vier Krankenhäusern im Landkreis behandelt: im Königs Wusterhausener Achenbach-Krankenhaus, im Lübbener Spreewaldklinikum, in der Asklepios-Klinik in Teupitz und im Diakonissenkrankenhaus in Luckau. Die Kapazitäten dort haben zuletzt aber offenbar nicht mehr ausgereicht. Am Montag dieser Woche seien drei Intensivpatienten in Krankenhäuser in anderen Landkreisen verlegt worden, am Mittwoch folgten zwei weitere.

Impfstatus auf Intensivstationen wird seit dieser Woche erfasst

Über den Impfstatus einzelner Patienten auf den Intensivstationen könne bisher noch keine gesicherte Aussage getätigt werden, sagte Stefan Wichary. Statistisch erfasst werde der Impfstatus erst seit dieser Woche. Aus den Krankenhäusern heiße es aber, dass der Anteil der Ungeimpften unter den Intensivpatienten bei 70 bis 80 Prozent liegt. Die geimpften Intensivpatienten hätten im Wesentlichen schwere Vorerkrankungen und seien eher mit als wegen ihrer Corona-Infektion auf der Intensivstation, so Wichary.

Am Mittwoch wurden für den Landkreis 187 neue Infektionsfälle gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Mittwoch bei 768. Der Landkreis bleibt damit offiziell Corona-Hotspot.

Von Oliver Fischer