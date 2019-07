Damit Pfandflaschen vor dem Abflug nicht im Müll landen, sondern für einen guten Zweck gespendet werden, beteiligt sich die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg seit zwei Jahren an der Aktion „Spende dein Pfand“. Nachdem sich das Projekt in Tegel bewährt hat, wurde es kürzlich auch in Schönefeld eingeführt.