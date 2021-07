Dahme-Spreewald: Ausflugsziele für das Wochenende

Dahme-Spreewald

Am kommenden Wochenende finden verschiedene Veranstaltungen im Landkreis Dahme-Spreewald statt. Die MAZ gibt einen Überblick:

Reptilien, Spinnen und Co. sind bis zum 4. Juli in der Ausstellung „Terratopia“ auf der Festwiese hinter dem Schlossgarten in Jüterbog zu sehen. Geöffnet ist bis samstags 13 bis 18 Uhr, sonntags 13 bis 17 Uhr.

Die Skatfreunde KW laden wieder zum Preisskat auf dem Sportplatz in Zeesen ein. Beginn ist am Samstag diesmal um 13 Uhr.

Konzert mit Flöten aller Art in Beeskow

Nachdem bereits Mitte Juni die Konzertsaison „Musik in St. Marien“ wieder eröffnet werden konnte, findet am Sonnabend um 16.30 Uhr das zweite Konzert dieser Konzertreihe statt. Im Mittelschiff der St. Marienkirche Beeskow spielt das Blockflötenconsort Beeskow. Schon seit vielen Jahren bereichern die Blockflötisten Sabine Johanna Alward, Christina Clemens, Anke Eichelbaum und Matthias Alward sowohl das Konzertleben in der St. Marienkirche als auch die dort stattfindenden Gottesdienste. Mit ihrem Repertoire sind sie aber auch an anderen Orten Gäste. Am kommenden Sonnabend zeigt das Quartett, dass die Blockflöte ein ernst zu nehmendes Konzertinstrument und damit bei Weitem nicht nur ein Instrument für Anfänger im Kindesalter ist.

Dabei wird es im Konzert einen Spannungsbogen von Stücken mit einer Blockflöte bis zum vierstimmigen Satz geben. Und auch in der Quartettbesetzung kann man auf unterschiedliche Flötenzusammenstellungen gespannt sein. So erklingt ein Renaissancequartett mit Blockflöten, die historischen Vorbildern nachempfunden sind und Musik für die tiefe Lage in der Besetzung Tenor-, Bass-, Gross- und Subbassblockflöte. Erklingen werden Werke von Johann Sebastian Bach als Bearbeitung für Blockflötenensemble wie die Orchestersuite Nr. III mit dem bekannten „Air“ oder die Suite Nr. II, die mit der „Badinerie“ einen für die Zuhörer ebenso bekannten und beliebten Satz enthält. Aber auch zwei Bassblockflöten oder zwei Altblockflöten im Duett werden das Konzertprogramm abwechslungsreich machen.

Auf unterschiedlichen Flöten werden bei dem Beeskower Konzert klassische Melodien erklingen Quelle: Promo

Und wenn zu Beginn vier einzelne Blockflöten im großen Mittelschiff der St. Marienkirche ertönen, wird man zunächst gar nicht merken, woher sich der Klang im Raum entfaltet. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Für eine Spende zur Kostendeckung wird am Ausgang gebeten. Besucher und Besucherinnen müssen bis zu ihrem Sitzplatz einen Mund-Nasenschutz tragen und auf die vorgegebenen Abstandsregeln sowie weiteren Hygienemaßnahmen achten.

Stadtführungen durch die Geschichte von Königs Wusterhausen

Am Sonntag wird durch die Geschichte der Stadt gewandert. Quelle: Promo

Am Sonntag findet wieder eine Stadtführung durch Königs Wusterhausen statt. Die Führung soll etwa zwei Stunden dauern. Auf der Tour werden unterschiedliche Orte mit historischer Bedeutung in der Stadt besucht. Somit wird die Wanderung zu einer Reise durch die Geschichte von Königs Wusterhausen. Treffpunkt für die Führung ist am Schloss um 14 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt 5. Euro beziehungsweise 3 Euro.

Von MAZonline