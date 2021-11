Dahme-Spreewald

Mehrere Autofahrer waren im Landkreis unter Drogen unterwegs: Am Montagnachmittag wurde ein VW-Fahrer in Friedersdorf und abends ein Opel-Fahrer in Königs Wusterhausen gestoppt. Tests zeigten den Konsum von Amphetaminen an. Ein VW-Fahrer auf dem Berliner Ring stand unter dem Einfluss von Cannabis. Amphetamine hatte ein BMW-Fahrer genommen, der am Dienstagmorgen dem Parkplatz Krausnicker Berge kontrolliert wurde.

Von MAZonline