Dahme-Spreewald

Am Dienstag kam es zu drei Vorfahrtsunfällen. Am Flughafen in Schönefeld stießen ein Toyota und ein Transporter zusammen. Es blieb bei einem Schaden von rund 2000 Euro. In Schulzendorf kollidierten ein Lkw und ein Nissan, was einen Schaden von rund 5000 Euro zur Folge hatte. Bei Neuendorf fiel der Schaden bei einem Zusammenstoß eines Audi mit einem Citroen mit rund 7000 Euro höher aus. Beiden Autos wurden abgeschleppt.

Von MAZonline