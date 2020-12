Königs Wusterhausen

Bei der Suche nach einem Standort für ein Corona-Impfzentrum in Dahme-Spreewald ist der Landkreis fündig geworden. Landrat Stephan Loge ( SPD) hat dem Land vorgeschlagen, das Impfzentrum im Terminal 5 des BER-Flughafens Schönefeld einzurichten. Das hat ein Sprecher des Landkreises am Donnerstag bestätigt.

Der Vorschlag sei in Abstimmung mit der Flughafengesellschaft erfolgt. In Brandenburg soll es landesweit elf Impfzentren geben. Für Dahme-Spreewald waren zunächst Wildau und Königs Wusterhausen als Standorte im Gespräch. Aufbau und den Betrieb der Impfzentren erfolgen in Regie des Gesundheitsministeriums. Dort werde nun über den Standortvorschlag aus Dahme-Spreewald entschieden, sagte der Kreissprecher. „Der Vorschlag ist ein erster Schritt und bedeutet noch nicht, dass das Impfzentrum in Schönefeld eingerichtet wird.“ Das Land hatte die Landkreise aufgefordert, geeignete Immobilien zu benennen.

Ein Kriterium ist eine bestimmte Größe der Immobilie. Sie sollen mindestens 1.500 Quadratmeter groß sein, über Toiletten und ausreichend Parkplätze verfügen sowie gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Aufbau und Betrieb erfolgen in Regie des Gesundheitsministeriums. Die Kassenärztliche Vereinigung sucht Ärzte für den Einsatz in den Impfzentren. Mehr als 400 Mediziner haben laut KVBB schon ihre Bereitschaft signalisiert.

Das Terminal 5 des BER Flughafens soll nach Plänen der Flughafengesellschaft im Frühjahr 2021 wegen schlechter Passagierzahlen vorübergehend geschlossen werden. Die ersten Brandenburger Impfzentren sollen im Dezember in Potsdam und Cottbus eröffnet werden. In der zweiten Stufe sollen im ersten Quartal 2021 weitere Standorte folgen.

Von Frank Pawlowski