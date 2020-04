Verleih von Sportbooten ab Donnerstag wieder erlaubt

Dahme-Spreewald

Der Verleih von Booten ist in Dahme-Spreewald ab Donnerstag wieder gestattet. Gleiches gilt in auch in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße. Darauf haben sich die Landräte der drei Kreise am Mittwoch geeinigt. Damit solle sowohl den Anbietern als auch den Gästen eine Perspektive ermöglicht werden für den derzeit stark eingeschränkten Wassersport in den Regionen.

Die Vereinbarung der drei Landkreise zielt vor allem auf den Spreewald ab, die die drei Landkreise miteinander verbindet. In Dahme-Spreewald profitieren davon auch Verleiher und Gäste am Schwielochsee und in der gesamten an Berlin angrenzenden Reiseregion Dahme-Seenland, die derzeit, was den Wassersport angeht, nahezu lahmgelegt ist.

Bisher Marinas geschlossen, Verleih verboten

Zwar war im Zuge der Eindämmungsverordnung Wassersport nicht grundsätzlich verboten. Allerdings gab es konkrete Vorgaben vom Land, wie die Hygiene- und Abstandsvorschriften eingehalten werden müssen. Als Schlussfolgerung daraus haben die Landkreise alle Marinas geschlossen und auch der Verleih von Booten untersagt. Letzteres soll nun aufgehoben werden.

Die Genehmigung greift laut Landkreis für die Vermietung von Paddelbooten, Motorbooten und ähnlichen Angeboten, wie etwa Flöße, Segelboote, Ruderboote, Surfbretter oder Stand-Up-Paddling-Bretter. Damit nutzt der Landkreis eine Auslegungshilfe vom Land. Das hat die gewerbliche Vermietung von Motorbooten und Paddelbooten für die tagestouristische Nutzung ausdrücklich erlaubt. Auf die Hygiene- und Abstandsregelungen soll aber nach wie vor geachtet werden.

Verleih von Hausbooten bleibt untersagt

„Insbesondere vor Schleusen muss auch mit der nunmehr beschlossenen Lockerung zwingend eine zu hohe Ansammlung von Booten und deren Insassen vermieden werden, um die notwendigen Abstandsregeln zu gewährleisten. Wir bitten alle Freizeitkapitäne, entsprechend umsichtig zu agieren“, heißt es aus den Landratsämtern.

Hausboote sind von der Lockerung allerdings nicht betroffen. Ihr Verleih bleibt weiterhin untersagt, weil Hausboote in der Regel der Übernachtung dienen.

Von Oliver Fischer