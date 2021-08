Dahme-Spreewald

Kaputte Straßenlaternen, Wildwuchs, Falschparker. Wer auf Missstände in seinem Ort aufmerksam machen will, kann dafür das Online-Portal „Maerker Brandenburg“ nutzen. Die Kommune muss allerdings dort registriert sein. Aus dem Dahmeland machen Eichwalde, Heidesee, Mittenwalde, Schulzendorf, Wildau, Zeuthen und das Amt Schenkenländchen beim „Maerker“ mit.

Einfaches Prinzip

Das Prinzip ist einfach. Nutzer tragen ihre Hinweise in ein Formular ein, die Verwaltungen antworten. Ampelfarben zeigen den Bearbeitungsstand an. In Wildau steht die Ampel beim Springbrunnen am Markt auf gelb-grün. Das bedeutet, die Sache wurde abschließend bearbeitet, aber nicht erledigt, in diesem Fall aus Kostengründen. Jemand hatte höfflich nachgefragt. „Liebe Verwaltung, warum funktioniert der Brunnen nicht – und das bei solch einem Wetter. Der gesamte Bereich sieht verwahrlost aus, das Unkraut wächst zwischen den Steinen hervor. Gibt es da keinen Verantwortlichen mehr?“ Laut Rathaus ist die Brunnentechnik „substanziell“ beschädigt und nicht mehr zu gebrauchen. Erst im Haushalt 2022 seien Gelder für eine Reparatur „gegebenenfalls vorstellbar“. Der Brunnenplatz wurde nach dem Hinweis gereinigt.

Kaputte Straßenlaternen sind ein Dauerthema im Maerker. Quelle: Christel Köster

Über „maßlose Fahrbahnschäden“ in der Schmöckwitzer Straße und der Maxim-Gorki-Straße beschwert sich jemand aus Eichwalde. Das Rathaus verspricht eine Reparatur bis Ende August 2021. Zum Totalausfall der Straßenbeleuchtung in der Egonstraße gibt es diese Antwort: Mit einem dauerhaft störungsfreien Betrieb ist nicht zu rechnen.

Raserei auf der B 246

In Heidesee gibt es Beschwerden zur Raserei auf der B 246 in Gräbendorf und zu einem großen Wahlplakat an einem Autohaus in Bindow, das Autofahrern die Sicht versperrt. In Friedersdorf entdeckten spielende Kinder ein Wespennest über einer Schaukel, das die Gemeinde umgehend entfernen ließ. In Mittenwalde weist jemand auf lose Zaunfelder auf dem Spielplatz in Telz hin. In Groß Köris im Schenkenländchen beschwert sich jemand über volle Glascontainer. „Hunderte Flaschen stehen davor. Das sieht jeden Sommer so furchtbar aus.“

Den seit Jahren katastrophalen Zustand der Freiligrathstraße beklagt ein Schulzendorfer. Die Gemeinde antwortet, dass sie die Straße bei einer möglichen Bebauung der Waldsiedlung die Straße vom Investor erneuern lassen will. In Zeuthen beschwert sich jemand über eine überfüllte Hundetoilette in der Würzburger Straße, ein anderer Zeuthener klagt über Fluglärm wegen nicht eingehaltener Flugrouten. „Die Maschinen fliegen viel zu weit östlich.“

Alles erlaubt im Maerker, aber sachlich

Von Glasscherben auf der Straße bis zum toten Marder reichen die Einträge beim Maerker. Alle Hinweise sind erlaubt, aber der Ton muss „sachlich und freundlich“ bleiben. So steht es in den Regeln des Portals. Die meisten Nutzer halten sich daran. Oft werden defekte Straßenlaternen gemeldet, in allen Orten gibt es Hinweise zu ungepflegten Grünflächen und Bäumen. In Winter häufen sich Beschwerden über nicht geräumte Straßen.

Da sprudelte der Springbrunnen auf dem Marktplatz in Wildau noch. Das wird es vorerst nicht mehr geben. Die Brunnentechnik ist Schrott und muss komplett erneuert werden, aber dafür fehlt Wildau im Moment das Geld. Quelle: Privat

Leute beschweren sich über Hunde, die nachts bellen, über Müll im Wald und volle Kleiderboxen, über lose Gullydeckel, stinkende Dixi-Klos. Jemand warnte vor einer scharfen Kante einer Sitzbank in Prieros, die tatsächlich beseitigt wurde. Igelkadaver und ein toter Marder wurden ebenfalls gemeldet. Die Kommunen reagieren immer, manchmal dauert es aber ein paar Wochen. Zeuthener nutzen das Portal am eifrigsten, 130 Hinweise gab es schon, danach kommen die Wildauer mit 106 Beschwerden.

Königs Wusterhausen hat eigenes Portal

Königs Wusterhausen als größte Stadt in Dahme-Spreewald ist nicht beim Maerker vertreten. Die Stadt hat ein eigenes Portal, das sich „Ihr Anliegen“ nennt. Es ist über die Internetseite erreichbar, nachzulesen sind die Einträge dort aber nicht. „Derzeit arbeiten wir an einem neuen Internet-Auftritt. Im Zuge dessen soll auch die Anwenderfreundlichkeit unseres Portals verbessert werden“, teilte Sprecherin Uschi Schlecht mit.

Von Frank Pawlowski