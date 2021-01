Dahme-Spreewald

Während Schulen geschlossen sind, arbeiten die Kitas in Dahme-Spreewald weiter annähernd im Normalbetrieb. Noch. Denn wenn es nach einigen Bürgermeistern geht, könnten sie bald wieder in die Notbetreuung zurückfallen, ähnlich wie im Frühjahr. Am Donnerstag soll es in der Telefonkonferenz der Bürgermeister und Amtsdirektoren um genau diese Frage gehen. Einige Rathauschefs machen Druck, die Kitas eher früher als später zu schließen. Am Donnerstag könnte sogar schon eine Entscheidung fallen.

Einig sind sich die Bürgermeister und Amtsdirektoren aber nicht. Das Thema sei kompliziert heißt es. Einerseits müsse man die Erzieherinnen schützen. Andererseits dürfe man die Familien nicht über die Maßen belasten.

Herzberger: „Halte Aufgabe des Regelbetriebs für angebracht“

Sven Herzberger (parteilos), Bürgermeister von Zeuthen und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Amtsdirektoren im Landkreis, gehört zu denen, die vehement für den Notbetrieb argumentieren. „Ich halte es bei diesen Inzidenzen für angebracht, dass man den Regelbetrieb aufgibt. Man kann es nicht verantworten, Eltern zu bitten, ihre Kinder nicht in die Kitas zu bringen, gleichzeitig aber volle Beiträge verlangen“, sagt er.

Aktuell sind die Eltern tatsächlich gebeten, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu lassen. Das passiert von Kita zu Kita unterschiedlich. 65 und 85 bis Prozent gehen weiterhin in die Einrichtungen. „Das ist zu viel“, sagt Herzberger. „Um die Hygienekonzepte umzusetzen, braucht es Personal, das in vielen Kitas gar nicht vorhanden ist. Unser Ziel wäre eine Reduzierung auf ein Drittel.“ Und das sei nur mit einer Notbetreuung möglich.

Langner: „Kitas so lange wie möglich offen lassen“

Es gibt aber unter den Bürgermeistern auch andere Stimmen. Björn Langner (parteilos) aus Heidesee etwa will die Kitas so lange wie möglich offen lassen. Die Situation sei zwar brenzlig, sagt er. Aber die Eltern seien schon durch die Schulnotbetreuung eingespannt. „Wir müssen da auch an die arbeitende Bevölkerung denken, Handwerker oder Monteure. Die müssten alle wieder zuhause bleiben. Das ist eine zu große Zumutung“, so Langner.

„Notbetreuung das allerletzte Mittel“: Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel. Quelle: privat

Wieder andere sind noch unentschieden. Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (parteilos) verweist auf die Diskussion am Donnerstag. Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) spricht von einer schwierigen Entscheidung. „Ich weiß das Notbetreuung das allerletzte Mittel ist. Die Kommunen sind auch ganz unterschiedlich betroffen. Manche können die Einrichtungen kaum noch offen halten, bei anderen ist die Situation weniger gravierend. Für mich ist dennoch wichtig, dass wir zu einer einheitlichen Entscheidung kommen“, so Hentschel.

Jenoch: „Müssen mutige Entscheidung treffen“

Der Landkreis kann eine solche Regelung für sich selbst treffen, das geht aus der Eindämmungsverordnung des Landes hervor. Dort heißt es, dass Landkreise, in denen die Inzidenz über 300 steigt, Kitas eigenmächtig schließen können, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Oberspreewald-Lausitz hat das bereits vor einem Monat getan, Potsdamer Kitas und Kitas in der Prignitz sind ebenfalls zu. Elbe-Elster hingegen lässt seine Kitas trotz einer Inzidenz von über 500 weiterhin offen.

Dahme-Spreewald hatte zur Weihnachtszeit den 300er-Schwellenwert schon einmal überschritten. Zuletzt schwankte er um 300. „Wir müssen abwarten, wo der Wert am Donnerstag ist und dann eine mutige Entscheidung treffen“, sagt Jörg Jenoch.

Loge: „Inzidenz erst einmal ein paar Tage lang beobachten“

Politik machen in dieser Frage auch die Kitas selbst. In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Schreiben von Erziehern und Erzieherinnen im Landratsamt eingegangen, zum Teil mit wütendem Appell, die Einrichtungen endlich zu schließen. Landrat Stephan Loge (SPD) ist allerdings noch zurückhaltend. „Wir müssen die Entwicklung der Inzidenz erst einmal ein paar Tage beobachten. Die Kitas zu schließen geht schneller, als sie wieder zu öffnen“, sagt er.

Größter Diskussionspunkt ist für Sven Herzberger noch, welche Kinder betreut werden dürfen und welche nicht. Er plädiert dafür, dass es ausreicht, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. „Wenn ich eine Ehepaar habe, wo die Frau in der Pflege arbeitet, der Mann aber der Hauptverdiener ist und deshalb arbeiten geht, dann muss ich trotzdem sicherstellen, dass die Frau arbeiten kann. Deshalb muss man das so regeln, dass ein Elternteil ausreicht“, so Herzberger.

Und was die Elternbeiträge angeht, schlägt er eine Lösung vor, bei der die Eltern ihr Geld rückwirkend ab Anfang Januar erstattet bekommen.

