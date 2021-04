Dahme-Spreewald

Die Gemeinde Heidesee ist anders als ihre Nachbarn. Das könnte ein passender Slogan für die örtliche Tourismusbranche sein, wenn diese noch Werbung bräuchte. Für Heidesees Bürgermeister Björn Langner ist das derzeit aber eher ein Fakt, den er gebetsmühlenartig wiederholen muss, wenn das Land Planungsregeln über Heidesee stülpen will. Regeln, die auf andere Orte passen mögen, auf Heidesee aber nicht.

Jüngstes Beispiel: die Diskussion um die so genannten Grundfunktionalen Schwerpunkte. In ihrem aktuellen Landesentwicklungsplan hatten die Planer festgelegt, dass kleinere Orte gestärkt werden sollen. Dafür sollen Gemeinden und Ortsteile, die eine Versorgungsfunktion für das Umland übernehmen, einen Status, 100.000 Euro pro Jahr und zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten bekommen.

Nur ein Grundzentrum pro Gemeinde

Der Plan sieht vor, dass in diesen Zentren der Handel und das Baugeschehen konzentriert werden soll. Die Grundzentren sollen Hauptorte einer Region, eines Amtes, einer Flächengemeinde sein. Wesentliche Vorgabe: Pro Gemeinde kann es nur ein solches Zentrum geben.

Das ist in vielen Gemeinden kein Problem. Schulzendorf, Zeuthen oder Eichwalde gehören zum Speckgürtel, sie können ohnehin überall Baugebiete ausweisen und Handel zulassen, in ihrer Struktur sind sie zudem zentral organisiert. Auch daran, dass die Stadt Mittenwalde Versorgungszentrum für die Ortsteile Brusendorf, Ragow oder Töpchin ist, besteht kein Zweifel.

Friedersdorf und Prieros bislang gleichgestellt

Heidesee habe aber ganz andere Voraussetzungen, sagt Langner. Die Gemeinde erstreckt sich über 136 Quadratkilometer. In diesem Gebiet gibt es historisch gesehen zwei solcher Zentren: das nördlich gelegene Friedersdorf und das südlich gelegene Prieros. Beide erfüllen die Kriterien der Landesplaner für Grundzentren. Und aus Langners Sicht müssten deshalb auch beide den Status bekommen, damit sich auch beide entwickeln können. Zumal in Ämtern die Festlegung mehrerer solcher Zentren durchaus möglich sei. Im Schenkländchen etwa sollen gleich drei Gemeinden den Status bekommen: Teupitz, Groß Köris und Halbe.

Björn Lagner hat in seiner Stellungnahme auch betont, dass Heidesee dank seiner Kieze zu den zwölf Gemeinden mit den meisten touristischen Übernachtungen in Brandenburg zählt. Auch das ist etwas, was die Gemeinde von ihren Nachbarn unterscheidet. Diese Touristen müssten versorgt werden – und das möglichst über kurze Distanzen, so Langner.

Vier Bürgermeister und Amtsdirektoren kritisieren Plan

Mit seiner Kritik ist der Heideseer Bürgermeister nicht allein. Im Februar haben er und drei weitere Hauptverwaltungsbeamte aus Dahme-Spreewald eine Stellungnahme an die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald geschickt, und darin die Festlegungen kritisiert. Die anderen haben ähnliche Probleme mit der starren Regelung. Das Amt Unterspreewald etwa fordert, dass neben Golßen auch die Orte Schönwalde und Neu Lübbenau den Status erhalten. Märkische Heide und Heideblick monieren, dass für ihre riesigen Gemeindegebiete überhaupt keine Grundzentren anerkannt werden.

Der Kreistag hat sich am Mittwoch auf die Seite der Gemeinden gestellt. Per Beschluss appellierte das Gremium an die Regionale Planungsgemeinschaft, diese Grundzentren nicht in der geplanten Form festzulegen, sondern auch auf die Einwendungen der vier Gemeinden und Ämter Rücksicht zu nehmen. Unterstützung kam dabei auch von Landrat Stephan Loge (SPD), der Vorsitzender der Planungsgemeinschaft ist. „Auch wir wollen erreichen, dass die Planungsgemeinschaft in dieser Frage Zugeständnisse macht“, sagte Loge.

Stefan Ludwig: „Positionen sind beim Land sehr fest“

Der Weg dorthin dürfte allerdings lang sein, wie Linken-Fraktionschef Stefan Ludwig sagte. Die starren Regeln seien keine Idee der Planungsgemeinschaften, so Ludwig. Zuständig sei das Infrastrukturministerium – und dort habe man in den vergangenen Monaten wenig Bereitschaft zu Bewegung gezeigt. „Die Positionen sind dort sehr fest. Nicht einmal für Tesla will man sie ändern“, sagt er.

Wie schwierig es ist, das Land mit Argumenten zu überzeugen, hat Langner zuletzt schon auf einem anderen Gebiet erfahren müssen. Spätestens seit der BER-Eröffnung und der Tesla-Ansiedlung gehört seine Gemeinde zu denen, die von Investoren und Bauwilligen förmlich überrannt werden. Aber weil Heidesee offiziell nicht zum Metropolenraum gehört, darf die Gemeinde kaum neues Bauland ausweisen, obwohl sie so günstig zwischen Wirtschaftsankern liegt, wie kaum eine andere Gemeinde. Die Folge: Der Preis für das kaum vorhandene Bauland steigt so rasant wie nirgends sonst im Landkreis. Langner hatte angefragt, ob man nicht vor diesem Hintergrund eine Ausnahme für Heidesee machen könnte. Auf die Entscheidern beim Land machten die Besonderheiten Heidesees in dieser Frage aber wenig Eindruck.

Von Oliver Fischer