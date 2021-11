Dahme-Spreewald

Bei den Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche sind die Meinungen geteilt. Die Experten empfehlen sie, Eltern befolgen das oder nicht. Beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte bewertet man die Impfungen der 12- bis 17-Jöhrigen so: „Das Risiko ist genauso groß oder gering wie bei einer Erkrankung“, sagt Mediziner Detlef Reichel, der Brandenburger Sprecher des Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ist.

Geringes Risiko schwerer Erkrankungen bei Kindern

Das liege daran, dass Kinder und Jugendliche in diesem Alter meistens nicht schwer an Corona erkranken. „Aber es hilft natürlich der Gesellschaft, wenn sie geimpft sind“, sagt Detlef Reichel, der eine Praxis in Prenzlau (Uckermark) betreibt. Das Risiko sei nur für Kinder hoch, die bereits Erkrankungen haben, weshalb sie weitgehend geimpft seien.

Pflaster in einer Kinderarztpraxis. Quelle: Lisa Neugebauer

Nach Angaben des Berufsverbandes ist die Impfbereitschaft in dieser Altersgruppe teilweise schwach. Für Detlef Reichel liegt das mit daran, dass die Impfung im Vergleich zu einer Erkrankung keinen nennenswerten persönlichen Nutzen hat, jedenfalls aus medizinischer Sicht. So sei der Schutz der Corona-Impfung nicht so hoch wie bei der Maserimpfung. Er geht aber davon aus, dass sich mehr Kinder und Jugendliche impfen lassen, wenn die Corona-Auflagen verschärft werden. Als Beispiel nannte er die Regelung, dass nur Geimpfte und Genesene einen Zutritt bekommen.

Bald sollen auch kleine Kinder ab fünf Jahren geimpft werden. Detlef Reichel rechnet mit einer entsprechenden Empfehlung im Dezember. Allerdings werde es die nur für gefährdete Kinder geben, glaubt er, nicht für alle Kinder. Wichtiger ist ihm ein Fortschritt bei den Impfungen für Erwachsene, besonders bei den 18- bis 59-Jährigen. „Viele sind noch nicht geimpft, dort müsste man vorankommen, um die Inzidenz zu senken“, sagt Detlef Reichel.

Einmal in der Woche werden Kinder und Jugendliche geimpft

In seiner Praxis impft er Kinder und Jugendliche einmal pro Woche. Für den nächsten Termin hat er 30 Anmeldungen. Die Beschaffung des Impfstoffes sei anfangs schwierig gewesen, inzwischen sind Bestellungen kurzfristiger möglich und die Impfungen lassen sich besser planen. Der Impfstoff werde jetzt auch in der bestellten Menge geliefert.

Ein Problem ist weiterhin, dass es keine Dosen gibt, die einzeln verimpft werden können. Ein Fläschchen enthält sechs Dosen, die nach er Öffnung verbraucht werden müssen. Es müssen also stets sechs Leute bestellt werden, bei Einzeldosen ließen sich die Termine besser und flexibler planen. Aber dieses Problem haben alle Ärzte mit den Corona-Impfstoffen. „Es ist ein Unding, dass es noch keine einzelne Impfdosen gibt“, sagt er.

Psychische Folgen der Corona-Maßnahmen

Sorgen bereiten dem Arzt die psychischen Folgen der Corona-Maßnahmen. Vor Corona habe jedes fünfte Kind psychische Probleme gehabt, jetzt ist jedes dritte. Detlef Reichel findet den Trend alarmierend. „Lernend aus den psychischen und sozialen Folgen der Lockdowns der zurück liegenden Corona-Wellen sollte man alles daran setzen, Kitas und Schulen offen zu halten“ fordert er.

Ihn beunruhigen jüngste Äußerungen des Präsidenten der Lehrervereinigung, der einen Wechsel- oder gar Distanzunterricht bei weiter steigender Corona-Inzidenz schon nicht mehr ausschloss. Von der Brandenburger Landesregierung erwartet er eine einheitliche Linie, besonders Gesundheits- und Bildungsministerium müssten sich im Interesse der Schüler verständigen. „Die Ministerinnen müssen sich auf eine gemeinsame Line einigen“, fordert er.

Einen Überblick darüber, wie viele Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren in Dahme-Spreewald geimpft sind, gibt es nicht. Weder der Landkreis noch das Gesundheitsministerium haben dazu Zahlen.

Von Frank Pawlowski