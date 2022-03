Dahme-Spreewald: Corona-Boosterimpfung wird dringend empfohlen

Dahme Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald hat sich die Zahl der laborbestätigten Infektionsfälle mit Corona innerhalb der letzten 24 Stunden um 540 erhöht, wie der MAZ mitgeteilt wurde. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt im Kreis bei 1606,3 und bleibt damit fast unverändert hoch. Labordiagnostisch bestätigt wurden seit Ausbruch der Pandemie bisher insgesamt 39 504 Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald. Es sind bisher 359 im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehende Todesfälle zu beklagen.

Inzidenz steigt bei Ü-80-Jährige in Dahme-Spreewald

Derzeit sind im Landkreis 47 Personen mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Auch auf den Intensivstationen liegen wieder Patienten mit Corona. Drei Personen befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung. Invasiv beatmet wird derzeit niemand. Mit Stand vom 10. März 2022 hat das Gesundheitsamt 68 Covid-19-Cluster in Bearbeitung.

Insgesamt 33 Schulen und 20 Kindergärten haben mit Corona-Ausbrüchen zu tun. Auch acht Seniorenheime sind betroffen sowie drei Krankenhaus-Stationen und drei Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung. Nicht nur die allgemeinen Neuinfektionen bleiben weiter auf hohem Niveau, auch die Inzidenzen bei Ü-80-Jährigen steigt laut Informationen des Landkreises. Das Infektionsgeschehen ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Das Gesundheitsamt erwartet in den nächsten Tagen keine Beruhigung, sondern sogar mehr Fälle, wie es heißt. Die Inzidenzzahlen steigen in allen Altersgruppen.

Vor allem bei den Senioren hat sich die Inzidenzzahl deutlich erhöht. Landrat Stephan Loge erklärt in einer Pressemitteilung: „Die täglichen Zahlen und Entwicklungen zeigen für das Land Brandenburg eine Impfquote von 50,8 Prozent für die sogenannte Auffrischimpfung, also die Boosterimpfung. Deshalb ist es wichtig, gerade jetzt die Auffrischimpfung durchzuführen und sich schützen zu lassen. Die Impfungen verringern das Risiko einer Krankenhausbehandlung wesentlich.“

Amtsärztin empfiehlt zusätzlich Grippeschutzimpfung

Auch Amtsärztin Dagmar Sissolak erläutert: „Je älter ein Mensch wird, desto schwächer ist in der Regel sein Immunsystem. Das hat zur Folge, dass das körpereigene Abwehrsystem nicht mehr so wirksam gegen Krankheitserreger ankämpfen kann. Es steigt die Gefahr von schweren oder tödlichen Krankheitsverläufen. Dieses Risiko kann durch Impfungen gesenkt werden. Leider ist bei den Menschen über 80 Jahren ein Anstieg der altersbezogenen Inzidenz im Landkreis Dahme-Spreewald zu verzeichnen. Sie lag bei den über 80-Jährigen bei 741 pro 100 000 Einwohner dieser Altersgruppe. Im Vergleich: Bei den 75- bis 79-Jährigen liegt die Inzidenz bei 322, bei den 70- bis 74-Jährigen bei 431. Deshalb ist es wichtig, gerade jetzt die Auffrischungsimpfung durchzuführen und sich schützen zu lassen. Außerdem empfehle ich, die jährliche Grippeschutzimpfung – so noch nicht geschehen – als zusätzliche Schutzmaßnahme machen zu lassen.“

Von MAZonline