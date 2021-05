Dahme-Spreewald: Corona-Inzidenz sinkt weiter 

Königs Wusterhausen

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dahme-Spreewald sinkt weiter. Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit einen Wert von 51,52. Am Donnerstag, dem Himmelfahrtstag, lag die Inzidenz bei 61,5. Am Mittwoch betrug die Zahl 66,2, am Dienstag noch 75,5. Damit bleibt der Wert weiterhin stabil unter der kritischen Marke von 100. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Weitere sechs Menschen haben sich laut dem Landesamt für Gesundheit am Freitag in Dahme-Spreewald neu mit dem Corona-Viruserreger infiziert. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Landkreis im Vergleich zum Vortrag gesunken. Am Donnerstag meldete die Behörde 30 neue Infektionen.

Lockerungen an Pfingsten kommen

Bereits zum Wochenstart konnte die Bundesnotbremse, die in Landkreisen und kreisfreien Städten ab einer Inzidenz von 100 greift, in Dahme-Spreewald gelockert werden. Damit stehen in dem Landkreis ab dem Pfingst-Wochenende weitere Lockerungen an. So dürfen ab dem 21. Mai Gastronomen ihre Terrassen und Gärten öffnen. Auch Campingplatz-Betreiber und Eigentümer von Ferienwohnungen dürfen dann wieder Gäste empfangen.

Damit die Inzidenz-Entwicklung weiterhin nach unten geht, hat der Landkreis die von der Bundesregierung geförderte SORMAS-Software gestartet. Das Management- und Analysetool zur Kontaktpersonennachverfolgung löst die bisherige Excel-Datenbank ab – diese war an ihre Grenzen geraten.

SORMAS-Software soll Kontakte nachverfolgen

„Ich bin froh, dass der Übergang so reibungslos funktioniert hat. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am letzten Wochenende wurden alle Daten in die neue Software übertragen. Ein großer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich für die Umsetzung des Projektes eingesetzt haben“, sagt Amtsarzt Peter Tinneman.

SORMAS steht für den englischen Titel „Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System“. Das System soll die Gesundheitsämter bei der Identifizierung und der Überwachung des Gesundheitszustandes von Kontaktpersonen unterstützen und die Arbeitsprozesse der Gesundheitsbehörden effizienter machen.

Von Jérôme Lombard