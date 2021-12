Königs Wusterhausen

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Dahme-Spreewald ist über das Wochenende im Vergleich zu den vergangenen Tagen leicht gestiegen. Dies ergibt sich aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts.

Mehr als 200 Neu-Infektionen am Wochenende in LDS

Demnach wurden am Sonnabend im Kreisgebiet insgesamt 129 Neu-Infektionen festgestellt. Am Sonntag waren es dann noch einmal 75. Die Inzidenz, also die Anzahl der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Landkreis, ist damit leicht gestiegen; betrug sie am Freitag noch 649, liegt sie nunmehr bei 659. Im brandenburgischen Landesdurchschnitt beträgt die Inzidenz 582.

LDS liegt unter dem Schwellenwert von 750

Mit den aktuellen Werten liegt LDS unter dem sogenannten Schwellenwert von 750. Liegt ein Kreis drei Tage hintereinander über dieser Inzidenz, gilt er als Hotspot. Das bedeutet, dass dann Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte greifen.

Damit gab es im Landkreis Dahme-Spreewald seit Beginn der Pandemie 16 180 bestätigte Corona-Fälle bei 173 316 einwihnern. Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben 307 Einwohner.

Von MAZonline