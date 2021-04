Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald ist die 7-Tage-Inzidenz wieder leicht angestiegen. Am Sonntag, 18. April, wurde ein Wert von 124,1 gemeldet, am Sonnabend lag er bei 120,6. Es gibt 21 bestätigte Neuinfektionen. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie ist mit 229 unverändert geblieben.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 6275 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 386 Personen, 5660 Menschen sind genesen. Dabei handelt es sich allerdings um einen Schätzwert. Es gibt keine Meldepflicht für Genesungen. 229 Mensche sind seit Beginn der Pandemie verstorben.

Fast alle Corona-Intensivbetten belegt

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi), Stand 18. April, sind aktuell 33 der 37 Corona-Intensivbetten in Dahme-Spreewald belegt. Es werden neun Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, ein Patient muss künstlich beatmet werden.

In Dahme-Spreewald liegt die 7-Tage-Inzidenz seit dem 14. April über 100, am Sonntag den fünften Tag in Folge. Ab 19. April gelten in Brandenburg zusätzliche Einschränkungen, wenn der Wert an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Für Dahme-Spreewald würde das bedeuten, dass es zusätzlich zu den bestehenden Einschränkungen eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr gibt.

Deutliche Einschränkungen

Der seit 4. April geltende Lockdown im Landkreis wurde bis einschließlich 25. April bereits automatisch verlängert, weil der Inzidenzwert nicht ununterbrochen unter 100 lag. Demnach dürfen sich Angehörige eines Haushalts nur mit einer Person treffen. Der Einzelhandel, für den Einkauf mit Terminvergabe möglich war, bleibt geschlossen, nur Abholungen sind möglich. Museen, Gedenkstätten und Bibliotheken sind auch geschlossen.

Zurückgenommen würden die Einschränkungen nach dem 25. April, wenn der Inzidenzwert vom 21. bis 23. April ununterbrochen unter der Marke von 100 liegt. In Dahme-Spreewald sind bisher rund 2100 Menschen gegen Corona geimpft worden, wie das Landratsamt zuletzt mitteilte. Für Erstimpfungen bekommt der Kreis kein eigenes Impfkontingent mehr. Seit Ostern werden Impfungen auch in Hausarztpraxen angeboten.

Von Frank Pawlowski